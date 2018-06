Kanada schválila legalizáciu marihuany, zákon by mal platiť od jesene

Justin Trudeau, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 8. júna (TASR) - Kanadský Senát vo štvrtok schválil vládny návrh na legalizáciu "rekreačného" používania marihuany a vrátil ho do dolnej snemovne parlamentu s takmer štyrmi desiatkami zmien v jeho pôvodnom znení. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Za vládny návrh hlasovalo v hornej komore 56 senátorov. Tridsiati senátori boli proti a jeden sa hlasovania zdržal. Návrh bol schválený napriek silnému odporu konzervatívcov, dodala DPA.Podľa DPA senátori z radov pôvodných obyvateľov vyjadrili v rozprave obavy, či Liberálna strana premiéra Justina Trudeaua dostatočne komunikovala s komunitami pôvodných obyvateľov, ktoré zápasia s vysokou mierou užívania návykových látok.Senátori v rámci pripomienkovania zákona napr. schválili návrh, aby provincie a teritóriá na území Kanady mali právo zakázať domáce pestovanie marihuany. V pôvodnom návrhu liberálov sa uvádzalo, že osoby staršie ako 18 rokov si môžu doma pestovať štyri rastliny konope pre svoju osobnú spotrebu. Ďalšie zmeny sa týkajú reklamy a marketingu marihuany.Vzhľadom na vysoký počet zmien, ktoré v zákone urobili senátori, sa vládny návrh teraz vráti do dolnej snemovne. Tá musí následne rozhodnúť, či prijme alebo odmietne zmeny vykonané senátormi. Poslancami prijatý návrh sa potom vráti do Senátu na ďalšie hlasovanie.Celá táto procedúra by mohla zabrať niekoľko týždňov, keďže o dva týždne sa začnú parlamentné prázdniny. Zákon by tak mohol platiť zrejme až od jesene.Legalizáciaužívania marihuany bola jedným z kľúčových predvolebných sľubov premiéra Trudeaua, ktorého vláda návrh príslušného zákona predložila vlani.