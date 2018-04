Kanada sťahuje z Kuby rodiny svojich diplomatov:Obáva sa o ich zdravie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 17. apríla (TASR) - Kanadská vláda stiahne z Kuby rodiny svojich diplomatov pôsobiacich na veľvyslanectve v Havane. Informovala o tom televízia CNN.Súvisí to s tým, že u desiatich Kanaďanov sa prejavujú symptómy nevysvetliteľného ochorenia: závraty, nevoľnosť a ťažkosti so sústredením, ktoré okrem dospelých postihli aj deti.Zatiaľ nie je jasné, čo chorobné príznaky vyvoláva. Podľa správy nemenovaného kanadského lekára príčinou záhadného ochorenia môže byť nový druh poškodenia mozgu.Vo vyhlásení kanadskej vlády sa uvádza, že vzhľadom na túto situáciu bolo rozhodnuté o zmene štatútu veľvyslanectva Kanady na Kube, a to na miesto výkonu práce bez sprievodu rodiny. Návrat rodín diplomatov z Kuba do Kanady sa očakáva v najbližších týždňoch.Kanadská vláda vo svojom vyhlásení uviedla, že od jesene minulého roku nezaznamenala žiadne nové prípady záhadného ochorenia. V rodinách diplomatov, ktorí sa z Kuby vrátili do Kanady, sa ale spomínané symptómy prejavujú aj naďalej.Záhadné symptómy sa objavili aj u amerických diplomatov a ich rodinných príslušníkov.Spojené štáty v reakcii na celú kauzu stiahli vlani v októbri z Havany viac ako polovicu svojho diplomatického personálu a všetkých rodinných príslušníkov. Neskôr vyhostili z USA 15 kubánskych diplomatov. Vtedajší minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson dokonca pohrozil úplným uzavretím americkej ambasády na Kube.Kuba v reakcii začala túto záležitosť vyšetrovať. Akúkoľvek účasť na útokoch však rázne odmietla ako pokus o politickú manipuláciu a snahu poškodiť rozvíjajúce sa bilaterálne vzťahy medzi Kubou a USA.Niektorým z postihnutých diplomatov či členov ich rodín diagnostikovali mierne poškodenie mozgu, trvalú stratu sluchu či otras mozgu. Iní trpeli žalúdočnou nevoľnosťou, bolesťami hlavy a zvonením v ušiach alebo sa nedokázali sústrediť či spomenúť si na bežné slová. Ako možná príčina sa - vzhľadom na výpovede poškodených - uvádzal útok neznámeho pôvodu, možno infrazvukom či ultrazvukom. Neskôr vyšetrovatelia nevylúčili ani iné možnosti vrátane vírusového útoku.