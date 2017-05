Kanada zdolala Bielorusko 6:0, na šampionáte zatiaľ nestratila ani bod

Kanadskí hokejisti Brayden Point (vpravo) a Mitch Marner (vľavo) sa tešia po strelení úvodného gólu v zápase základnej B-skupiny Kanada - Bielorusko v Paríži 8. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Bielorusko - Kanada 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)



Góly: 6. Point (Marner, Konecny), 25. MacKinnon (Marner, Barrie), 36. MacKinnon (Skinner, Giroux), 48. Skinner (MacKinnon, Matheson), 51. Giroux (Skinner, Morrissey), 55. Point (Konecny, Vlasic). Rozhodcovia: Fonselius (Fín.), Hribik (ČR) - Jensen (Dán.), Lazarev (Rus.), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Bielorusko: Karnauchov - Lisovec, Korobov, Šinkevič, Chenkel, Jevenko, Graborenko, Vorobej - Linglet, Staš, Pavlovič - S. Kosticyn, Kovyršin, Kulakov - Volkov, Demkov, Drozd - Stefanovič, Šarangovič, Kogalev - Karabin



Kanada: Pickard - Demers, Vlasic, Barrie, de Haan, Morrissey, Matheson - Duchene, O'Reilly, Scheifele - Skinner, Giroux, MacKinnon - Marner, Point, Konecny - Schenn, Simmonds, Killorn - Couturier

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. mája (TASR) - Kanadskí hokejoví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom treťom zápase parížskej B-skupiny 81. hokejových MS, keď v pondelok nadelili Bielorusku 6:0. "" počas celého zápasu dominovali, súpera prestrieľali vysoko 45:13. Na turnaji tak pokračujú bez straty bodu, Bielorusi naopak nezískali v troch dueloch ani jeden a strelili len tri góly.Kanaďania majú nasledujúce dva dni voľno. Najbližšie sa predstavia vo štvrtok o 20.15 h proti domácemu Francúzsku. Bielorusi si v stredu o 16.15 h zmerajú sily so Švajčiarskom.Favorizovaným Kanaďanom nevyšlo niekoľko úvodných akcií, ale rýchlo si to vynahradili a v 6. minúte išli do vedenia 1:0. Marner našiel na pravom kruhu Pointa a ten delovkou vymietol šibenicu Karnauchovej bránky. "" boli aktívnejšie a neustále zamestnávali brankára, no chýbali vyložené šance. Bielorusi sa dostali do tlaku iba počas presilovky, no zbytočne ju prekombinovali a tak Pickard nemal v prvom dejstve takmer žiadnu prácu. Kanada dominovala aj v ďalšom priebehu a súper sa v podstate len bránil. V úvode druhej tretiny si favoriti zahrali dve presilovky a tú druhú aj premenili. Marner prihral na ľavý kruh MacKinnonovi a ten bleskovou strelou nedal brankárovi šancu - 2:0. Na druhej strane stál za zmienku pokus Lingleta, s ktorým si poradil Pickard. V 36. minúte bolo už 3:0. Jeden z obrancov Bieloruska zrazil prihrávku rovno pred vlastnú bránku a MacKinnon pretlačil puk za ležiaceho brankára. Ani v treťom dejstve sa obraz hry nezmenil. Kanaďania hrali na "pol plynu" a Bielorusi mohli byť radi, že skóre nie je vyššie. V 48. minúte to už neplatilo, pretože MacKinnon prihral spoza bránky Skinnerovi a ten zvýšili na 4:0. V 51. minúte pridal piaty gól kapitán Giroux. Na 6:0 upravil v 55. minúte Point, ktorý sa zbavil sťahovačkou obrancu a presnou strelou nad vyrážačku rozvlnil sieť.