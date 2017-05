Kanada zvíťazila nad Nemeckom 2:1, v semifinále sa stretne s Ruskom

Nemecký brankár Philipp Grubauer (v strede) bráni v zápase štvrťfinále Kanada - Nemecko na MS 2017 v hokeji v Kolíne 18. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

štvrťfinále (Kolín)

Kanada - Nemecko 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 18. Scheifele (O'Reilly, Marner), 39. Skinner (Matheson, Scheifele) - 54. Y. Seidenberg (Ehrhoff). Rozhodcovia: Hribik (ČR), Stricker (Švaj.) – Ritter (Švaj.), Suominen (USA), vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Wolf (Nem.) 10 min za úder do hlavy a krku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 16.653 divákov.



Kanada: Pickard – Parayko, Vlasic, Demers, de Haan, Morrissey, Matheson, Lee – MacKinnon, Scheifele, Skinner – Simmonds, Giroux, O'Reilly – Duchene, Couturier, Killorn - Marner, Point, Konecny - Schenn



Nemecko: Grubauer – Ehrhoff, Reul, D. Seidenberg, Müller, Hördler, Abeltshauser, Krueger – Kink, Kahun, Y. Seidenberg - Ehliz, Draisaitl, Reimer - Hager, Plachta, Macek - Wolf, Schütz, Tiffels - Fauser

Ďalší program MS (Kolín):

sobota 20. mája:

semifinále

15.15 Fínsko - Švédsko

19.15 Kanada - Rusko



nedeľa 21. mája:

16.15 zápas o bronz

20.45 finále

Kolín 18. mája (TASR) - Kanadskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo štvrtkovom štvrťfinále MS v kolínskej Lanxess aréne nad domácim Nemeckom 2:1 a postúpili do boja o medaily. V sobotňajšom semifinále si zahrajú s Ruskom, ktoré vyradilo Česko po triumfe 3:0. Druhú dvojicu tvoria odvekí rivali Švédi a Fíni."Javorové listy" si vytvorili množstvo dobrých príležitostí, no vyťažili z nich iba dva góly. O prvý sa postaral v 18. minúte pri presilovke Scheifele, druhý pridal na konci druhej tretiny Skinner. Nemcom sa v 57. minúte pri vlastnom oslabení podarilo znížiť zásluhou Y. Seidenberga, no vyrovnanie už neprišlo a tak sa s domácim šampionátom rozlúčili ôsmym miestom. Kanada urobila ďalší krok na ceste za tretím titulom majstra sveta v rade.Kanaďania podľa predpokladov dominovali, Nemci im však v prvej tretine dokázali konkurovať a niekoľkokrát pohrozili. Prvú veľkú šancu si zámorskí hráči vypracovali v 4. minúte, no Grubauer sa stihol presunúť a nedovolil O'Reillymu zasunúť puk do odkrytej bránky. Nemci sa v 6. minúte dostali do prečíslenia 3 na 2, vystrelil Schütz a Pickard jeho pokus vyrazil. Poradil si aj so strelou Wolfa. Kanada postupne prebrala opraty zápasu do svojich rúk a v 18. minúte otvorila skóre, keď využila hneď prvú presilovku. O'Reilly našiel zadovkou spoza bránky Scheifeleho a ten sa nemýlil - 1:0. Druhá časť bola už plne v réžii Kanady a Grubauera zasypala spŕška striel. Nemecký brankár však odolával a zmaril šance Duchenea, Mathesona či Simmondsa. Kanade sa príliš nevydarila ďalšia presilovka. Podobne to bolo aj v prípade Nemcov, ktorí v nej mohli dokonca inkasovať. Do úniku sa dostal Couturier, ale opäť vynikol výborný Grubauer. V 36. minúte hneď po buly vypálil O'Reilly a puk skončil v bránke. Giroux však získal na vhadzovaní puk údajne ešte skôr, ako dopadol na ľad a tak namiesto gólu išiel kanadský kapitán na trestnú za zdržovanie hry. "Javorové listy" si to vynahradili v 39. min. Od modrej vypálil Matheson, Grubauer len vyrazil puk pred seba, kde bol osamotený Skinner a bekhendom ho zasunul za bezmocného brankára - 2:0.Nemci v druhej tretine iba raz priamo ohrozili Pickarda a po dvoch dejstvách bol pomer striel priepastný 35:8 pre Kanadu. Tá nepoľavila ani v tretej časti a už po dvoch minútach mal veľkú šancu Giroux, ktorému posunul puk pred bránku Simmonds, no netrafil medzi betóny. Vzápätí išiel sám Skinner, ale Kahun mu v poslednej sekunde stihol posunúť hokejku. Nemcom sa podarila súvislejšia akcia v 45. minúte, keď sa Ehrhoff ocitol medzi kruhmi, no pri strele mu jeden z Kanaďanov stihol zdvihnúť hokejku a puk letel nad. O minútu opäť prihral Draisaitl, ale ani Schütz Pickarda neprekonal. V 47. minúte napálil O'Reilly pri presilovke žŕdku. Nemci mohli inkasovať počas ďalšej svojej presilovky, Couturier išiel sám na Grubauera, ale už nemal dosť síl na poriadne zakončenie. Ako sa to robí, mu v 54. minúte predviedol Y. Seidenberg, ktorého vo vlastnom oslabení vynikajúco vysunul Ehrhoff, a nemecký útočník bekhendom zdramatizoval zápas - 1:2. Kanaďania si už tesný náskok postrážili a postúpili do semifinále. "Javorové listy" prestrieľali súpera vysoko 50:20.