Kanaďan Barrie sa poranil pri zápasení so spoluhráčom, na MS skončil

Kanaďan Tyson Barrie (v strede) oslavuje svoj gól so spoluhráčmi Waynom Simmondsom (vpravo) a Alexom Killornom (vľavo) v zápase základnej B-skupiny Slovinsko - Kanada na MS v ľadovom hokeji v Paríži 7. mája 2017. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Paríž 11. mája (TASR) - Pre kanadského hokejového reprezentanta Tysona Barrieho sa majstrovstvá sveta skončili predčasne a kuriózne. So siedmimi bodmi najproduktívnejší obranca šampionátu si poranil nohu pri zápasení so spoluhráčom v hoteli.Kanaďania už jeho služby nevyužijú z preventívnych dôvodov. Zadáka Colorada Avalanche neskôr nahradí Colton Parayko zo St. Louis Blues, ten však absolvoval náročné cestovanie zo zámoria do Paríža. "Javorové listy" tak na súpisku na štvrtkový zápas B-skupiny proti domácemu Francúzsku dopísali Chrisa Leeho, ktorý pôsobí v Metallurgu Magnitogorsk. Informoval o tom server ESPN.