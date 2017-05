Kanaďan Drake získal rekordných 13 cien hudobného časopisu Billboard

Kanadský spevák, herec a raper pózuje s 13 cenami, ktoré získal na udeľovaní prestížnych amerických hudobných cien časopisu Billboard - Billboard Music Awards v Las Vegas 21.mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam víťazov hlavných kategórií 2017:



Interpret roka: Drake

Najlepšia pieseň rebríčka Hot 100: "Closer" (The Chainsmokers a Halsey)

Najlepší album rebríčka Billboard 200: "Views" (Drake)

Najlepšia interpretka: Beyoncé

Najlepší interpret: Drake

Najlepšie duo alebo skupina: Twenty One Pilots

Najlepšia spolupráca: The Chainsmokers a Halsey v piesni "Closer"

Najlepší R&B interpret: Beyoncé

Najlepší rapový interpret: Drake

Najlepší country interpret: Blake Shelton

Najlepší rockový interpret: Twenty One Pilots

Najlepší latino interpret: Juan Gabriel

Najlepší interpret žánrov dance/elektronická hudba: The Chainsmokers

Najlepší kresťanský interpret: Lauren Daigle

Najlepší gospelový interpret: Kirk Franklin

Najaktívnejší interpret na sociálnych sieťach: BTS

Interpret, ktorý má najviac vystúpení na turné: Beyoncé

Cena za úspech v rebríčkoch: Twenty One Pilots

Cena pre hudobnú legendu Icon Award: Cher

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 22. mája (TASR) - Kanadský raper Drake (30) ovládol tohtoročné ceny amerického hudobného časopisu Billboard (Billboard Music Awards), keď premenil rekordných 13 z 22 nominácií. Prekonal tým doterajší rekord britskej speváčky Adele, ktorá v roku 2012 zvíťazila v 12 kategóriách. Hudobník si v noci nadnes prevzal v Los Angeles aj cenu pre najlepšieho umelca roka, najlepšieho mužského interpreta a najlepší album ("Views").Hlavnú cenu pre najlepšieho umelca roka mu odovzdal najstarší syn zosnulého popového kráľa Michaela Jacksona, Prince Jackson.Po päť ocenení dostali Beyoncé (35) a duo Twenty One Pilots, na slávnostnom večeri sa však nezúčastnili.Za najlepšiu pieseň roka vyhlásili "Closer" od skupiny The Chainsmokers a speváčky Halsey.Hudobná legenda Cher (71) si prevzala ocenenie pre popovú legendu Icon Award. To, že stále vládze, dokázala vystúpením v sporých šatách a blond parochni s tanečným hitom z 90. rokov "Believe", ktoré zavŕšila piesňou "If I Could Turn Back Time". "Za svoj úspech vďačím najmä šťastiu a troške osobitosti, ktorou som tomu pomohla," dodala.Účastníci večera si minútou ticha pripomenuli frontmana kapely Soundgarden Chrisa Cornella, ktorý sa tento týždeň obesil v hotelovej izbe v Detroite.Ceny magazínu Billboard sa udeľujú od roku 1990 a sú založené na predajnosti hudobných nosičov, rebríčkoch piesní, koncertnom vystupovaní hudobníkov aj ich aktivite na sociálnych sieťach.