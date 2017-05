Kanaďania v tretej tretine obrátili zápas s Ruskom a mieria do finále

Ruský hráč V. Ničuškin v súboji o puk s Kanaďanom Joshom Morrisseyom v zápase Kanada - Rusko na MS v hokeji 2017. Kolín, 20. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kanada - Rusko 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)



Góly: 41. Scheifele (MacKinnon, Parayko), 56. MacKinnon (Konecny), 57. O'Reilly (Matheson), 60. Couturier (O'Reilly) - 33. Kuznecov (Panarin, Kučerov), 35. Gusev (Šipačov, Panarin). Rozhodcovia: Lemelin (Rak.), Stricker (Švaj.) – Lhotský (ČR), Oliver (USA), vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše Belov (Rus.) 10 min. za útok na hlavu, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 16.469 divákov.



Kanada: Pickard – Parayko, Vlasic, Demers, de Haan, Morrissey, Matheson, Lee – MacKinnon, Scheifele, Skinner - Simmonds, Giroux, O'Reilly - Duchene, Couturier, Killorn - Marner, Point, Konecny - Schenn.



Rusko: Vasilevskij - Kiselevič, Gavrikov, Belov, Antipin, Orlov, Provorov, Zub - Ničuškin, Andronov, Telegin - Dadonov, Šipačov, Gusev - Kučerov, Kuznecov, Panarin - Plotnikov, Namestnikov, Barabanov - Tkačov.



Ďalší program MS (Kolín):

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 20. mája (TASR) - Kanadskí hokejoví reprezentanti sa stali prvými finalistami MS v Nemecku a Francúzsku. Obhajcovia titulu zvíťazili v úvodnom semifinále v kolínskej Lanxess aréne nad Ruskom 4:2, hoci po druhej tretine prehrávali 0:2. V nedeľu nastúpia proti víťazovi súboja medzi Švédskom a Fínskom a ak uspejú, zavŕšia zlatý hetrik. "Javorové listy" majú šancu vyrovnať ruskú bilanciu zlatých medailí. "Zborná" doposiaľ získala 27 titulov svetového šampióna, Kanada má o jeden menej.Semifinálový zápas dvoch gigantov sa začal vo veľkom tempe, prvú veľkú šancu mal po dvoch minútach Tkačov, strieľanú prihrávku Plotnikova ale nedokázal dopraviť do bránky. Kanaďania odpovedali dobrou strelou Morrisseya, Vasilevskij však ukryl puk do lapačky. V ďalšom priebehu prvého dejstva sa hralo viac takticky, šancí bolo pomenej. Tie ruské prišli v 16. minúte pri ich prvej presilovke, do kabín sa však išlo za bezgólového stavu. Presilovku hrali Rusi aj na začiatku druhej tretiny, v jej závere mal veľkú šancu Dadonov. Sám medzi kruhmi však trafil puk iba do Pickarda.V 33. minúte už ale "zbornej" vyšla nádherná kombinácia na jeden dotyk, keď sa na modrej čiare zbavil obrancov Kučerov, poslal puk napravo na Panarina a ten vzápätí našiel pri pravej žŕdke úplne voľného Kuznecova, ktorý otvoril skóre. Zaskočení Kanaďania dostali ďalší direkt už o dve minúty, keď ďalšiu kombináciu na jeden dotyk zakončil v presilovke Gusev.Kontaktný gól zámorských hráčov mal na palici Simmonds, ale v 38. minúte svoj nájazd nezakončil, pretože bol faulovaný. Namiesto trestného strieľania prišla presilovka Kanady, ktorú využila tesne pred jej koncom na začiatku tretej tretiny vďaka presnej rane Scheifeleho. Vyrovnať mohol onedlho Schenn, Vasilevskij ale Rusov podržal. Kanadský tlak v týchto momentoch stúpal, Rusi sa dopustili troch faulov v krátkom čase, ale dokázali sa ubrániť. Potom však prišla v priebehu troch minút kanadská smršť. Najskôr vyrovnal v 56. minúte MacKinnon a o minútu neskôr dal rozhodujúci gól O'Reilly. Výsledok napokon spečatil do prázdnej bránky Logan Couturier.Druhý semifinálový zápas medzi Švédskom a Fínskom je na programe od 20.15.sobota 20. mája:semifinále19.15 Švédsko - Fínskonedeľa 21. mája:16.15 zápas o bronz20.45 finále