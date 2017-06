Kanaďanku, zabitú pri útoku v Londýne, zasiahla dodávka na moste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 5. júna (TASR) - Kanaďanku Christine Archibaldovú, ktorá bola medzi siedmimi ľuďmi zabitými pri sobotňajšom teroristickom útoku v Londýne, zasiahla dodávka na moste London Bridge.Sestra snúbenca Archibaldovej, Tylera Fergusona, napísala na Facebooku odkaz pre tlačovú agentúru Associated Press (AP), podľa ktorého boli obaja snúbenci práve na moste, keď Archibaldovú zasiahla dodávka útočníkov.Cassie Fergusonová Roweová uviedla, že jej brat Tyler držal Christine na rukách a zomrela mu v náručí. Mala 30 rokov.Archibaldovej rodina v meste Castlegar v kanadskej provincii Britská Kolumbia už skôr vo vyhlásení uviedla, že Christine pracovala doma v Kanade v útulku pre bezdomovcov, potom sa presťahovala do Európy, aby mohla byť so snúbencom.Jej rodina vyhlásila, že Christine "by nemala ani trochu pochopenia pre bezcitnú krutosť, ktorá zapríčinila jej smrť".Rodina požiadala ľudí, ktorí si chcú uctiť jej pamiatku, aby venovali svoj čas dobrovoľníckej práci alebo darovali peniaze útulku pre bezdomovcov a povedali tam, že "vás posiela Chrissy".