Kanadská armáda začala pri hraniciach s USA stavať utečenecký tábor

Americký prezident Donald Trump (pravo) a kanadský premiér Justin Trudeau na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 10. augusta (TASR) - Kanadská armáda stavia v odľahlej oblasti pri hraniciach s USA tábor pre zhruba 500 utečencov. K tomuto kroku tamojšie úrady podnietil stúpajúci prílev azylantov, ktorí do Kanady prichádzajú pešo zo Spojených štátov.Denník Guardian dnes uviedol, že takmer 100 vojakov bolo v stredu vyslaných do obce Saint-Bernard-de-Lacolle ležiacej pri hraniciach presne oproti mestu Champlain v americkom štáte New York. Na mieste majú teraz postaviť vyhrievané stany pre približne 500 ľudí.Túto pohraničnú oblasť v ostatných mesiacoch začali vo zvýšenej miere využívať migranti, ktorých sú denne stovky.Počet azylantov prichádzajúcich do Kanady od začiatku roka prudko stúpol. Mnohých z USA vyhnali obavy z amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je zástancom tvrdého postupu proti prisťahovalcom. Do Kanady tak za tento čas cez odľahlé a nestrážené pohraničné oblasti prišlo už viac ako 4000 migrantov.Vstupnou bránou sa pre nich v uplynulých mesiacoch stala najmä provincia Quebec. Do najväčšieho tamojšieho mesta Montreal prichádzalo v posledných týždňoch až 250 migrantov denne.