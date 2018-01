Kanadský hokejista Witala je na skúške v Žiline

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Žilina 7. januára (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu MsHK DOXXbet Žilina naďalej pracuje na posilnení kádra. Najnovším prírastkom je kanadský útočník Chase Witala, ktorý je v klube na skúške do konca januára. Pre TASR to potvrdil športový manažér klubu Imre Valášek.Witala sa prvýkrát v novom drese predstavil v domácom zápase 34. kole proti Zvolenu (0:3). O tom, či v žilinskom klube zotrvá do konca sezóny, sa rozhodne v priebehu januára.uviedol Valášek pre TASR. Pre 22-ročného útočníka je to prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky. Doteraz pôsobil v nižších zámorských súťažiach, najmä vo WHL a ECHL. Práve v ECHL nastupoval aj v sezóne 2017/2018. V 16. zápasoch za Atlantu a Norfolk dosiahol bilanciu tri góly a šesť asistencií.