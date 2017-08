Kanadský pastor prepustený v Severnej Kórei je na ceste do Kanady

Pastor Rim Hyon Su Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Toronto 10. augusta (TASR) - Kanadský pastor juhokórejského pôvodu odsúdený v KĽDR na doživotie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšieho režimu, odcestoval do Kanady. Potvrdili to dnes podľa agentúry AP kanadský premiér Justin Trudeau i pastorovi príbuzní.Kanadský občan Rim Hyon Su, známy aj pod menom Hyeon Soo Lim, bol pred svojím uväznením v KĽDR pastorom jedného z najväčších cirkevných zborov v Kanade. V decembri 2015 ho odsúdili na doživotné väzenie a trest nútených prác za údajný pokus o zvrhnutie severokórejského komunistického režimu.Mal tiež údajne spolupracovať s americkými a juhokórejskými úradmi pri únosoch občanov Severnej Kórey.Hyeon Soo Lima v stredu prepustili na kauciu z dôvodu ochorenia na základe rozhodnutia Ústredného súdu KĽDR z 9. augusta 2017.K prepusteniu pastora došlo deň po tom, ako do Pchjongjangu pricestoval osobitný vyslanec kanadského premiéra Justina Trudeaua a jeho bezpečnostný poradca Daniel Jean. Jeho návšteva vyvolala špekulácie o tom, že tak prišiel s poslaním dosiahnuť oslobodenie väzneného Kanaďana.Hovorkyňa pastorovej rodiny, Lisa Paková, vo svojom dnešnom vyhlásení uviedla, že "Dodala, že v čase, keď sa Lim bude podrobovať bližšie nešpecifikovanej liečbe, bude nutné rešpektovať jeho právo na súkromie.Kanada nemá v KĽDR svoj zastupiteľský úrad a jej záujmy tam v prípade potreby zastupuje Švédsko, ktorému sa Trudeau dnes poďakoval za spoluprácu pri riešení Limovej kauzy.Vo vyšetrovacej väzbe v KĽDR sú podľa správy AP ešte najmenej traja Američania a šesť Juhokórejčanov.