Kanadský premiér ešte pred inauguráciou Trumpa zreorganizoval vládu

Justin Trudeau. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 10. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau dnes zreorganizoval svoj kabinet necelé dva týždne pred inauguráciou Donalda Trumpa za nového prezidenta Spojených štátov.Trudeau vymenoval Chrystiu Freelandová za novú kanadskú ministerku zahraničných vecí, teda v čase obáv, že Trump bude nanovo prerokovávať Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA). Freelandová bola ministerkou obchodu, keď dohliadala na vlaňajšiu ratifikáciu Dohody o voľnom obchode medzi Kanadou a Európskou úniou (CETA), a to po prvotných obavách, že Európa ju neschváli.Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) spája Kanadu, USA a Mexiko do zóny voľného obchodu.Bývalá novinárka ukrajinského pôvodu má zákaz vstupu do Ruska, čo ona označila za poctu.John McCallum, ktorý ako minister pre prisťahovalectvo dozeral na príchod vyše 39.000 sýrskych utečencov do Kanady, odchádza z parlamentu a stane sa veľvyslancom v Číne. Trudeau sa totiž snaží dosiahnuť dohodu o voľnom obchode s touto ázijskou krajinou.Ahmed Hussen, somálsky utečenec, bol vymenovaný za nového kanadského ministra pre prisťahovalectvo.