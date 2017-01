Kanadský premiér J. Trudeau pozval utečencov do Kanady

Justin Trudeau Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 29. januára (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau vyzval v sobotu utečencov, aby prišli do Kanady. Reagoval tak na nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým pozastavil program prijímania utečencov do USA na štyri mesiace a na neurčitý čas zakázal vstup Sýrčanom.napísal Trudeau na Twitteri.Zverejnil aj fotografiu z decembra 2015, na ktorej víta sýrske dievča na letisku v Toronte.Trump v piatok 27. januára podpísal nariadenie platné 90 dní, na základe ktorého mali úrady robiť "mimoriadne dôkladné preverovanie" utečencov a ktoré zakazovalo všetkým cestujúcim zo siedmich prevažne moslimských krajín vstup na územie USA. Išlo o občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu.Kanada je známa ústretovým postojom k utečencom. Trudeau od svojho zvolenia do úradu až do januára 2017 privítal už takmer 40.000 Sýrčanov, utekajúcich pred súčasným konfliktom vo vlasti.Trudeau sa chce o úspešnej kanadskej utečeneckej politike rozprávať aj s Trumpom. Trudeau má podľa očakávania čoskoro navštíviť Biely dom.Americká federálna sudkyňa v New Yorku medzitým nariadila mimoriadne dočasné pozastavenie zákazu vstupu na územie USA, ktorý zaviedol prezident Trump a ktorý platil pre občanov zo siedmich krajín s väčšinovým moslimským obyvateľstvom. Sudkyňa rozhodla, že tí ľudia, ktorí sa už nachádzajú v USA s platnými vízami, môžu zostať. Úrady teda nemôžu deportovať ľudí pochádzajúcich z krajín, ktorých sa týkal Trumpov zákaz vstupu.