Kanadu posilní na MS aj Marner z Toronta

Aktualizovaná súpiska Kanady na MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži:



Brankári: Eric Comrie (Winnipeg/NHL), Calvin Pickard (Colorado/NHL)

Obrancovia: Jason Demers, Michael Matheson (obaja Florida/NHL), Tyson Barrie (Colorado/NHL), Calvin de Haan (NY Islanders/NHL), Josh Morrissey (Winnipeg/NHL), Marc-Edouard Vlasic (San Jose/NHL)

Útočníci: Sean Couturier, Claude Giroux, Travis Konecny, Wayne Simmonds (všetci Philadelphia/NHL), Matt Duchene, Nathan MacKinnon (obaja Colorado/NHL), Alex Killorn, Brayden Point (obaja Tampa Bay/NHL), Ryan O'Reilly (Buffalo/NHL), Mark Scheifele (Winnipeg/NHL), Jeff Skinner (Carolina/NHL), Mitch Marner (Toronto/NHL)

Ottawa 28. apríla (TASR) - Kanadskú hokejovú reprezentáciu posilní na majstrovstvách sveta v Kolíne nad Rýnom a Paríži (5.-21. mája) aj útočník Mitch Marner, ktorý prisľúbil svoju účasť po vypadnutí s Torontom v 1. kole play off NHL.Pre 19-ročného mladíka to bude prvý štart na MS, dosiaľ reprezentoval svoju krajinu iba na mládežníckej úrovni, naposledy na juniorských MS 2016 vo Fínsku. Marner má za sebou skvelú nováčikovskú sezónu v drese Maple Leafs, v ktorej získal 61 bodov (19+42) v 77 zápasoch základnej časti, v šiestich dueloch play of pridal gól a tri asistencie.Naopak, obhajcovia titulu nemôžu na MS počítať so službami jeho klubového spoluhráča Morgana Riellyho, obranca sa ospravedlnil národnému tímu z dôvodu únavy po náročnej sezóne.uviedol pre Toronto Sun Rielly, ktorý bol kľúčovým zadákom pri vlaňajšej ceste Kanaďanov za ziskom zlata na MS v Rusku.Kanada má na šampionátovej súpiske zatiaľ dvoch brankárov, šiestich obrancov a tucet útočníkov. Hráči z "kolísky hokeja" sa na MS predstavia v parížskej B-skupine, v ktorej si zmerajú sily s Fínskom, Českom, Švajčiarskom, Bieloruskom, Nórskom, Francúzskom a Slovinskom.