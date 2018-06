Kanalizácie vo vodohospodárskych oblastiach sa zaplatia z eurofondov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. júna (TASR) - Obce, združenia obcí, vlastníci verejných kanalizácií a právnické osoby môžu od utorka žiadať o prostriedky z eurofondov na výstavbu kanalizácií. Tie sú určené na financovanie výstavby stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v konkrétnych obciach do 2000 obyvateľov, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO).Na výzvu je vyčlenených 24,6 miliónov eur z Kohézneho fondu. So zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a zdrojov žiadateľov ide o čiastku takmer 29 miliónov eur. Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovej stránke www.op-kzp.sk.Podľa envirorezortu je podpora budovania kanalizácií ďalším z opatrení, ktorým sa snaží chrániť zdroje pitnej vody. Rezort už skôr avizoval práce na historicky prvom zákone na ochranu strategických vodohospodárskych oblastí - Lex Žitný ostrov.