Kancelár Kern: Predvolebná kampaň bude mať dlhú súdnu dohru

Rakúsky kancelár Christian Kern. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 7. októbra (TASR) - Kampaňou pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Rakúsku, ktorú poznačili špinavosti, sa budú musieť zaoberať aj súdy, domnieva sa spolkový kancelár Christian Kern.povedal predstaviteľ Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) pre dnešné vydanie denníka Die Presse. Kern vyhlásil, že podlosti počas kampane dosiahli, pričom sám podľa vlastných slov podcenil zlomyseľnosť av politike pred tým, ako do nej vlani vstúpil.SPÖ podala v piatok na prokuratúre oznámenie na blízkeho spolupracovníka lídra Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a doterajšieho ministra zahraničných vecí Sebastiana Kurza, a to pre obvinenia z pokusu o podplácanie a špionáž. Konzervatívci z ÖVP krátko predtým avizovali, že SPÖ ako doterajšieho koaličného partnera plánujú obžalovať z popudzovania. SPÖ údajne bez vedomia vedenia strany iniciovala vznik falošných stránok na Facebooku s rasistickým a antisemitským obsahom, zameraných proti Kurzovi, píše agentúra DPA.Kern ponechal otvorenú otázku toho, či by obe strany, ktoré vzájomné spory sužujú napriek spoločnému vládnutiu už roky, mohli po voľbách 15. októbra aj po eskalácii napätia v uplynulých dňoch ešte spolupracovať. Potvrdil však, že opakovane varoval predstaviteľov ÖVP, aby situáciu ešte nezhoršovali. Konanie konzervatívcov podľa neho pomáha pravicovým populistom zo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).dodal kancelár s tým, že politika sa musí dramaticky zmeniť.Priestor na priamu verejnú výmenu názorov budú mať Kern a Kurz už v nedeľu večer, keď sa stretnú v predvolebnej televíznej diskusii na stanici Puls 4.V aktuálnom prieskume pre nadchádzajúce pondelkové vydanie spravodajského týždenníka profil, o ktorom dnes s predstihom informovala agentúra APA, vyjadrilo 25 percent opýtaných názor, že špinavú kampaň vedie najmä SPÖ. Ďalších 19 percent respondentov sa to domnieva o FPÖ, 14 percent o ÖVP a podľa 18 percent medzi stranami nie je nijaký rozdiel - rovnako neférovo sa správajú všetky.