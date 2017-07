Kancelária Národnej rady SR pristúpila k exekúcii poslanca I. Matoviča

Na snímke predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 20. júla (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR musela pristúpiť k exekúcii poslanca parlamentu Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA). Ten totiž podľa nej neuhradil pokutu, ktorá mu bola udelená Výborom NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, pretože nemal pozastavenú živnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.Rozhodnutie výboru bolo podľa Kancelárie NR SR Matovičovi riadne doručené a má vedomosť o pokute, jej výške a aj lehote splatnosti.vysvetlila kancelária.Ako tvrdí, Matovičovi sa pokúsila doručiť výzvu na úhradu dvakrát, avšak neúspešne. Obe písomnosti mu boli adresované poštou do jeho vlastných rúk. Zásielky sa však vrátili ako neprebrané.uviedla kancelária. Ako podotkla, v zmysle zákona o pohľadávkach štátu je povinná využívať všetky právne prostriedky na vymoženie pokuty a dbať, aby nedošlo k zániku alebo premlčaniu práv na jej vymáhanie ani k zníženiu pohľadávky štátu.Matovičovi hrozí strata poslaneckej stoličky pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov. Poslanec sa ho dopustil tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť. Podnikanie ústavný zákon zakazuje. Matoviča prvýkrát za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016 vo výške šiestich mesačných platov. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú.Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, rozhodne definitívne plénum. Zbavenie mandátu musia podporiť aspoň tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Potrebné sú hlasy koalície aj opozície, ani jeden tábor totiž sám o sebe nemá potrebný počet hlasov. Návrhom na odobratie mandátu Matovičovi by sa mohlo plénum zaoberať až v septembri.Ak by k odobratiu mandátu Matovičovi došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR. Môže požiadať o výklad a kým súd nerozhodne, líder OĽaNO-NOVA bude sedieť v parlamente, hoci technicky mu bude mandát odobratý.