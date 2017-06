Kancelária NR SR vyplatila poslancom za pol roka vyše 2,5 milióna eur

NR SR, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) - Kancelária Národnej rady SR vyplatila 150 poslancom za prvý polrok tohto roka platy v celkovej sume 1.466.648,77 eura a k tomu paušálne náhrady v sume 1.146.577,39 eura (údaj k 31.5.2017, pozn. TASR). TASR to vyčíslili v Národnej rade.Zákonodarcovia strávili za prvý polrok v pléne 40 dní. Posledná júnová schôdza sa skončila 21. júna. Najbližšie riadne zasadnutie je naplánovane na začiatok septembra. Do konca roka sú plánované tri schôdze po 12 rokovacích dní.Poslanci zasadajú aj vo výboroch, ktoré bývajú pár dní pred začiatkom schôdze. Neraz tiež pripomínajú, že ich práca nie je len sedieť v pléne, ale aj chodiť medzi ľudí. Občas chodia do snemovne aj mimo naplánovaných schôdzí, keď sa objaví mimoriadne zasadnutie.Mesačný plat poslanca je 1961 eur. K tomu patria aj paušálne náhrady. Poslanci z Bratislavského kraja ich dostávajú v sume 1385 eur a ostatní 1615 eur. Niektorí dostávajú aj funkčné príplatky.Podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov vyplatí Kancelária NR SR ročne, za plný rok výkonu mandátu poslancov v tomto volebnom období platy v celkovej sume 3.529.800 eur. Paušálne náhrady v hodnote 2.760.720 eur.Kancelária upozorňuje, že tieto sumy sa môžu meniť v prípade možných práceneschopností či neospravedlnených neúčastí poslancov na schôdzach NR SR. Tiež pri zmenách trvalých pobytov poslancov.