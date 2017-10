Kancelária prezidenta by si mala pohoršiť o 1,4 milióna eur

Pohľad na Prezidentský palác. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. októbra (TASR) - Kancelária prezidenta SR by mala v roku 2018 hospodáriť s rozpočtom na úrovni 4,75 milióna eur, čo je oproti súčasnosti pokles o 1,44 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Objem osobných výdavkov pre kanceláriu hlavy štátu má dosiahnuť 3,01 milióna eur. V tomto prípade ide o nárast o 258.000 eur, ktorý je spôsobený valorizáciou platov vo výške štyri percentá od 1. januára 2017.Na tovary a služby sa v roku 2018 plánuje suma 1,6 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 pokles o 89.000 eur, a to z dôvodu, že kancelária si presunula časť výdavkov do kategórie poistné.Výdavky na bežné transfery sú naplánované na úrovni 128.000 eur. Aj tu ide v porovnaní so súčasnosťou o pokles o 55.000 eur. Dôvod je rovnaký - kancelária si presunula časť výdavkov do kategórie poistné.Kapitálové výdavky na rok 2018 kancelária mať nebude, v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 tak ide o pokles o 1,56 milióna eur. Dôvodom je jednorazové zvýšenie kapitálových výdavkov v roku 2017 v sume 1,55 milióna eur na opravu Grassalkovichovho paláca a rekonštrukciu prezidentskej vily na Slavíne.Kancelária v nadväznosti na zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy rozpočtuje aj výdavky zodpovedajúce príjmom z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia v sume 5000 eur. Tieto sú určené na financovanie servisu, údržby a opráv motorových vozidiel.