Kancelárka Merkelová chce ku KĽDR pristupovať podobne ako k Iránu

Berlín 10. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes poukázala na rokovania, ktoré viedli k obmedzeniu jadrového programu Iránu, ako na možný modelový príklad riešenia krízy ohľadom jadrových a raketových testov Severnej Kórey.Merkelová zdôraznila v rozhovore pre noviny Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, že diplomatické riešenie je jediným uskutočniteľným spôsobom ukončenia krízy.uviedla.Päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN a Nemecko viedli dlhodobé rokovania s Iránom, ktoré pomohli v roku 2015 k dohode o zrušení medzinárodných sankcií výmenou za obmedzenie jadrových aktivít Teheránu.povedal Merkelová podľa agentúra AP.Spojené štáty v piatok požiadali, aby Bezpečnostná rada OSN v pondelok hlasovala o rezolúcii, ktorá by uvalila doteraz najtvrdšie sankcie voči Pchjongjangu. Viacerí diplomati uviedli, že požiadavka USA o urýchlené hlasovanie má za cieľ vyvinúť maximálny tlak na Čínu a odráža narastajúce obavy Washingtonu po najnovšom severokórejskom jadrovom teste, ktorý lídri KĽDR označili za skúšku vodíkovej bomby, a po nedávnom prelete balistickej strely ponad Japonsko.Nové sankcie voči Severnej Kórei obsahujú ropné embargo, zákaz vývozu textilu a najímania severokórejských pracovníkov do zahraničia a zmrazenie majetku vodcu Kim Čong-una. Taktiež navrhujú zakázať Kimovi cestovať do zahraničia.