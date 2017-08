Kancelárka Merkelová odmieta vojenské riešenie severokórejskej krízy

Nemecká kancelárka Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová odmietla dnes vojenské riešenie severokórejskej krízy a vyzvala na ukončenie eskalácie vo výmene názorov medzi Washingtonom a Pchjongjangom.Čoraz ostrejšia výmena názorov je podľa nej "zlá reakcia". Vyjadrila sa tak po vojne slov medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Pchjongjangom, čím sa dramaticky zintenzívnil konflikt ohľadne programu vývoja jadrových zbraní v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), uvádza agentúra DPA.povedala Merkelová na tlačovej konferencii v Berlíne. Namiesto toho vyzvala všetky strany zapojené do tejto krízy vrátane USA, Číny, Južnej Kórey a Japonska, aby úzko spolupracovali s Organizáciou Spojených národov. Nemecko bude podľa jej slov spolupracovať s týmito krajinami na diplomatických riešeniach krízy na Kórejskom polostrove.Americký prezident Donald Trump vyzval dnes Severnú Kóreu, aby nepokračovala v ceste vojenskej konfrontácie a nezvyšovala napätie na Kórejskom polostrove. Trump zároveň upozornil severokórejského lídra Kim Čong-una, že v opačnom prípade by USA mohli situáciu riešiť aj silou.Severokórejská armáda vo štvrtok vyhlásila, že "dôkladne skúma" svoje operačné plány preventívneho útoku na americký tichomorský ostrov Guam. K útoku môže podľa nej dôjsť kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un.