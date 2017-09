Kancelárka Merkelová sa možno bude musieť vzdať ministra Schäubleho

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa po nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude možno musieť vzdať svojho dlhoročného kľúčového spolupracovníka, ministra financií Wolfganga Schäubleho. K tomuto kroku bude zrejme nútená pristúpiť v prípade, ak bude chcieť vziať do vlády liberálnych slobodných demokratov (FDP), všíma si český spravodajský server Lidovky.cz.Merkelová a Schäuble spolu pôsobia vo vysokej nemeckej politike už takmer 28 rokov. Schäuble je členom kancelárkinej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Je trvale pripútaný na invalidný vozík a 18. septembra oslávil svoje 75. narodeniny. Napriek tomu však opakovane dáva najavo, že chce byť ministrom financií aj v budúcej vláde, ktorá vzíde z nadchádzajúcich volieb.Vo funkcii by ho chcela udržať aj samotná kancelárka, ktorá Schäubleho považuje za najdôležitejšieho člena svojej vlády. Nie je však jasné, či svojho "pána nenahraditeľného" nebude musieť obetovať na oltár povolebných koaličných rokovaní, uviedol komentátor Lidových novín Robert Schuster.Krátko pred voľbami sa ale v Nemecku rozhorel zásadný spor o budúceho strážcu štátnej pokladnice. Môže za to požiadavka FDP, ktorá zaznela počas uplynulého víkendu. Člen vedenia tejto strany Alexander Hahn totiž podmienil účasť FDP v akejkoľvek vláde získaním ministerstva financií. Tento rezort pritom označil za kľúčový z hľadiska možnosti naplnenia predvolebných sľubov.V podobnom duchu sa vyjadrili aj ďalší poprední činitelia FDP. Táto stredopravicová strana sa po švorročnej prestávke zrejme opäť dostane do Spolkového snemu a možno i do budúcej vlády. Merkelová by sa tak mohla ukončiť doterajšie vynútené spojenectvo so sociálnymi demokratmi.Vzdať sa Wolfganga Schäubleho by však pre kancelárku mohol byť veľký problém, domnieva sa Robert Schuster. Medzi oboma politikmi sa totiž vyvinula efektívna deľba práce, ktorá sa prejavila napríklad pri riešení gréckej dlhovej krízy.Schäuble sa ako matador nemeckej politiky teší veľkej autorite. Pre Merkelovú funguje aj ako dôležitá spojka na konzervatívne krídlo CDU, ktoré kancelárka v ostatných rokoch často zanedbávala.Schäble okrem toho dokázal svoju lojalitu voči kancelárke koncom roku 2015, keď jej pozíciou otriasla utečenecká kríza. Schäble vtedy odolal pokušeniu a nepostavil sa na čelo vzbury v rámci CDU, ktorá by ho vtedy mohla - po rokoch čakania - vyniesť na čelo spolkovej vlády. Tento post mu už v minulosti sľuboval bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl, napísal komentátor Lidových novín.