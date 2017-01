Kandidát Fillon túži po vyšetrení kauzy zamestnávania jeho ženy

Francúzsky expremiér Francois Fillon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 31. januára (TASR) - Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon chce, aby vyšetrovanie kauzy zamestnávania jeho manželky postupovalo čo najrýchlejšie. Informoval o tom šéf jeho volebnej kampane Patrick Stefanini.Stefanini dnes pre médiá vyhlásil, že Fillon nechce, aby sa "". Mal tým zrejme na mysli, že vyšetrovanie by sa malo skončiť pred aprílovým prvým kolom prezidentských volieb.Pravicový prezidentský kandidát Francois Fillon a jeho manželka Penelope v pondelok vypovedali pred vyšetrovateľmi. Tí preverujú podozrenia z údajného fiktívneho zamestnávania Penelope Fillonovej, ktorá roky pracovala ako manželova poslanecká asistentka a zarobila si týmto spôsobom pol milióna eur z verejných peňazí.Fillon tvrdí, že nešlo o fiktívne zamestnanie a je schopný poskytnúť vyšetrovateľom dôkazy, ktorými podozrenia vyvráti. Nič to nemení na veci, že celá kauza pokrivila obraz Fillona, pasujúceho sa do úlohy čestného a morálneho kandidáta na prezidenta.Fillon sľúbil, že ak bude v danej kauze predbežne obvinený, z boja o prezidentský úrad odstúpi. To by zrejme výrazne poznačilo prezidentské voľby, keďže ho sondáže dlhodobo zaraďujú spolu s Emmanuelom Macronom a Marine Le Penovou do trojice kandidátov s najväčšou šancou na postup do druhého kola.Kým médiá sa sústreďujú na kauzu samotnú, analytici sa zatiaľ nevedia zhodnúť, čo by sa stalo, keby Fillon, víťaz straníckych primárok, odstúpil z prezidentského súboja. Fillonov súper z primárok Alain Juppé už odmietol, že by ho mohol nahradiť v úlohe prezidentského kandidáta. TASR v tejto súvislosti oslovila francúzsku stranu Republikáni, ktorá primárky iniciovala, ale zatiaľ nedostala odpoveď.