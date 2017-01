Kandidát francúzskej pravice pre prezidentské voľby má ďalší problém

Na archívnej snímke z 11. októbra 2009 vtedajší francúzsky premiér Francois Fillon a jeho manželka Penelope Fillonová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. januára (TASR) - Viac ako 180.000 ľudí podpísalo od piatka minulého týždňa petíciu, ktorou žiadajú manželku kandidáta francúzskej pravice pre prezidentské voľby Francoisa Fillona, aby vrátila 500.000 eur, ktoré zarobila ako asistentka poslanca Národného zhromaždenia.Penelope Fillonová robila asistentku svojmu manželovi - čo síce francúzske zákony umožňujú, nesmie však ísť o fiktívnu prácu. Následne ako asistentka pracovala aj pre Fillonovho náhradníka na poste poslanca, keď sa jej manžel stal členom vlády. Existuje ale podozrenie, že Fillonová bola v oboch prípadoch platená za prácu, ktorú nevykonala.Petíciu na internete spustil Christophe Grébert, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva v meste Puteaux v departemente Hauts-de-Seine. Vysvetlil, že ide o morálku a etiku, preto Fillonovú žiada, aby "Francois Fillon v nedeľu na predvolebnom zhromaždení požiadal, aby dali jeho manželke "pokoj", a pred svojimi prívržencami sa vyznal z lásky k nej.Deň predtým spoločnosť Mediapart zverejnila, že Francois Fillon by mohol byť zapletený aj do prípadu sprenevery. Existuje podozrenie, že ako senátor vďaka zložitému systému vyplácania kompenzácií poslaneckým asistentom získal neoprávnene ďalšiu sumu peňazí z verejných zdrojov. Výška tejto finančnej čiastky by však ", informoval dnes spravodajský portál 20Minutes.fr.