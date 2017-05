Kandidát Lunter kritizuje župana Kotlebu kvôli dotáciám

Predseda BBSK Marián Kotleba Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. mája (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter vyzval dnes súčasného šéfa kraja Mariana Kotlebu, aby sa správal zodpovedne, nezasahoval do rozhodovania poslancov Zastupiteľstva BBSK a neblokoval peniaze vo výške 170.000 eur. Tie sa majú prerozdeliť pre viac ako 100 žiadateľov v okresoch Zvolen, Krupina a Detva. Čakajú na ne folklórne súbory, malé obce či mládežnícke športové kluby. Krajskí poslanci ich prerozdelili už v marci.vyhlásil Lunter.konštatoval Stanislav Horník, nezávislý poslanec Zastupiteľstva BBSK s tým, že šéf kraja pretláča dotácie pre svojich spolustraníkov a sympatizantov.Podľa Horníka spolu s poslancom Jánom Šufliarskym neschválili v okrese Detva dotáciu pre strelecký klub, čo sa nepáčilo ich kolegovi z tohto okresu Miroslavovi Sujov," vysvetlil Horník.Ako pripomenul, Kotleba vraj nakladá s verejnými peniazmi ako s osobným účtom. Nemá právo prerozdeľovať tzv. poslanecké dotácie, o ktorých rozhodujú poslanci v jednotlivých okresoch.zdôraznil Horník s tým, že jediným dôvodom, prečo Kotleba doteraz nepodpísal zmluvy so žiadateľmi a neuvoľnil peniaze je fakt, že jeho sympatizanti nedostali dotácie vo výške podľa jeho predstáv.Na podobný prípad, ale z Lučenca, upozornila na dnešnej tlačovej besede aj riaditeľka Domova sociálnych služieb (DSS) Slatinka Denisa Nincová. Nepodpísanie spolufinancovania dotácie z eurofondov v roku 2014 pre ich DSS znamenalo, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím ostali v nevyhovujúcich priestoroch na periférii mesta, a to aj napriek tomu, že priamo v Lučenci bola pripravená budova a projekt na rekonštrukciu.