Kandidát Mičev ponúka 13.000 eur na projekty pre Banskobystrický kraj

Stanislav Mičev. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 15. júna (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislav Mičev dnes v Banskej Bystrici oznámil, že z rozpočtu na svoju predvolebnú kampaň vyčlenil 13.000 eur na projekty z 13 okresov kraja. O tieto peniaze sa môžu uchádzať občania, združenia, cirkvi či iné platformy do 31. júla. O víťazných projektoch rozhodnú v hlasovaní len a len občania jednotlivých okresov do konca augusta.Mičev týmto krokom reagoval na fakt, že súčasný predseda BBSK každoročne rozhoduje o financiách vo výške asi 100.000 eur a podľa jeho analýzy za posledné roky došlo k výrazným disproporciám pre jednotlivé okresy.Ako konštatoval, celý systém dotácií predsedu BBSK navrhuje pripraviť ako participatívny, teda občiansky rozpočet.mokraticky myslieť, a preto ponúkam na skúšku zjednodušenú verziu svojho participatívneho rozpočtu už teraz," zdôvodnil Mičev s tým, že peniaze víťazným projektom odovzdá v septembri na stretnutiach s občanmi kraja.Podľa neho občania a občiansky sektor volajú po novej politickej kultúre a zodpovednosti, ktorá znamená službu človeku, spravodlivosť a otvorenosť, čo však zrejme nie je v záujme súčasného predsedu BBSK, ktorý mal od roku 2014 prideľovať dotácie disproporčným spôsobom.poznamenal kandidát na šéfa kraja.Mičev sa zaviazal, že v prípade svojho zvolenia financie z dotačného programu predsedu BBSK poskytne do mechanizmu participatívneho rozpočtu.dodal.Podporu okrem viacerých osobností kultúrneho a spoločenského života prišiel dnes Mičevovi osobne vyjadriť rodák z Banskej Štiavnice, súčasný brankár AC Sparta Praha Viktor Budinský. Váži si ho za jeho dlhodobý jednoznačný postoj a podporuje jeho návrhy na zlepšenie života v BBSK.