Kandidát MSZP na premiéra Botka je Sorosov človek, reaguje Fidesz

Budapešť 28. mája (TASR) - Za kandidátom Maďarskej socialistickej strany (MSZP) na post predsedu vlády Lászlóom Botkom, ktorého potvrdil zjazd strany v Budapešti, stojí americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Podľa agentúry MTI to vyhlásila v reakcii na výsledky sobotňajšieho zjazdu socialistov vládna strana Fidesz.píše sa vo vyhlásení, ktoré vydal Fidesz.Podľa vládnej strany sú socialisti pripravení realizovať prisťahovaleckú politiku Sorosa a Bruselu. Nielenže by zbúrali plot na hraniciach, ale podporili by aj povinné neobmedzené prisťahovanie migrantov.Botka, ktorého kandidatúru podporilo na zjazde 96 percent delegátov, vo svojom programovom prejave zdôraznil, že ak sa stane premiérom, jeho prvá oficiálna cesta povedie do Bruselu, aby deklaroval, že Maďari chcú zostať členmi Európskej únie.zdôraznil kandidát a podrobne menoval kroky Orbánovej vlády, ktoré podľa jeho slov prispeli k demontáži demokracie a právneho štátu, škodili spoločnosti a spôsobili napätie medzi jej jednotlivými skupinami i vo vzťahu k zahraničným spojencom.zdôraznil Botka.Kandidát socialistov na post predsedu vlády má 43 rokov a je poslancom maďarského parlamentu. Do roku 2016 bol predsedom republikovej rady MSZP a od roku 2002 je primátorom juhomaďarského Segedína.Volebným lídrom maďarskej opozičnej ultrapravicovej strany Jobbik a jej kandidátom na post premiéra bude v parlamentných voľbách 2018 predseda strany Gábor Vona, ktorého za kandidáta "národnej ľudovej strany" zvolili na post predsedu maďarskej vlády na piatkovom zasadaní republikovej rady strany.Fidesz označil Vonu za "bábku jedného miliardára", ktorého zaujíma iba moc a peniaze. Vládna strana mu vytýka, že opustil pôvodnú politiku Jobbiku a zradil národný záujem. Vona spolu s expremiérom Ferencom Gyurcsányom a so socialistami spolu zabránili tomu, aby bola maďarská ústava upravená v takom duchu, aby sa zamedzilo prisťahovaniu migrantov do krajiny, zdôraznil Fidesz.