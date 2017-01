Kandidát na post šéfa Pentagónu: USA musia byť pripravené čeliť Rusku

James Mattis, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. januára (TASR) - Kandidát na post amerického ministra obrany považuje Rusko za jednu z najvážnejších hrozieb pre Spojené štáty. Tie musia byť podľa neho pripravené tejto hrozbe v prípade nutnosti čeliť.Generál námornej pechoty USA vo výslužbe James Mattis sa dnes takto vyjadril na pojednávaní výboru pre ozbrojené sily amerického Senátu. Napriek tomu podporil snahu novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa spolupracovať s Moskvou, priblížila agentúra Reuters.Mattis varoval, že Severoatlantická aliancia je v najväčšom ohrození od druhej svetovej vojny a ruský prezident Vladimir Putin sa ju pokúša rozdeliť.povedal Mattis podľa stanice BBC členom senátneho výboru. Dodal, že NATO je pod najväčším tlakom od druhej svetovej vojny, pričom ho neohrozuje iba Rusko, ale aj rôzne teroristické skupiny, a to v čase, keď zároveň Čína podniká rázne kroky v Juhočínskom mori.Bývalý generál americkej námornej pechoty označil NATO za najúspešnejšiu vojenskú alianciu v novodobých dejinách, čím sa dostal do sporu s Trumpom, ktorý povesť takmer 70-ročnej organizácie už viackrát spochybnil. Pozitívne sa tiež Mattis vyjadril na adresu amerických tajných služieb, voči ktorým prejavil vysokú mieru dôvery.Na to, aby sa Mattisova nominácia do funkcie potvrdila, bude teraz bývalý generál potrebovať súhlas Kongresu; zákon z roku 1947 totiž vyžaduje, aby v prípade obsadenia postu ministra obrany bývalým príslušníkom armády uplynulo od jeho odchodu do výslužby najmenej sedem rokov. Mattis odišiel z armády v roku 2013.Výnimku z uvedeného zákona mu už dnes odsúhlasil výbor pre ozbrojené sily Senátu, a to pomerom hlasov 24:3. Teraz ju však ešte bude musieť odobriť celý Senát a následne aj Snemovňa reprezentantov.