Kandidát na šéfa Banskobystrického kraja M. Mališ sa vzdáva

Na snímke Marek Mališ. Banská Bystrica, 16. augusta 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) – Krajský predseda Strany zelených (SZ), manažér Marek Mališ z Kriváňa v okrese Detva, dnes oficiálne oznámil, že sa vzdáva kandidatúry na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v novembrových voľbách do vyšších územných celkov v prospech Mariana Kotlebu. Vyhlásenie o tom urobil v banskobystrickom sídle Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS).Ako Mališ zdôvodnil, v čase, keď ohlasoval svoju kandidatúru, SZ nevidela kandidáta, ktorý by dokázal obhajovať ich záujmy na zlepšenie a ochranu životného prostredia či pre nich dôležité environmentálne témy. Spája ich tiež spoločný boj proti ťažbe zlata v Detve, ako i snaha o znižovanie regionálnych rozdielov.Súčasný šéf kraja Kotleba mu za tento krok poďakoval, za to, že našli odvahu "napriek očierňovaniu a mediálnej masáži voči mojej osobe".Okres Detva má v súčasnosti v 49-člennom Zastupiteľstve BBSK tri poslanecké kreslá. O tie sa budú uchádzať kandidáti na poslancov zo SZ. Ako Kotleba dodal, budú mať ich podporu, pretože ĽSNS za tento región neplánovala postaviť nikoho.