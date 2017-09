Kandidát na šéfa BBSK J. Lunter kritizoval Kotlebov úrad, ten sa bráni

Na snímke kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 25. septembra (TASR) – Súčasný predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba už druhýkrát zastavil peniaze pre zdravotne postihnutých ľudí v Domove sociálnych služieb (DSS) Slatinka v Lučenci. V Brezne zasa vedenie BBSK odmietlo poskytnúť miestnemu gymnáziu už schválené financie na výmenu okien. Peniaze nedostali ani breznianske športové a kultúrne akcie. Informoval o tom dnes na tlačovej besede kandidát na šéfa BBSK Ján Lunter a ľudia z jeho tímu.reagoval pre TASR šéf Úradu BBSK Milan Uhrík.Ako dnes uviedla riaditeľka DSS Slatinka v Lučenci Denisa Nincová, nádej postihnutých ľudí a ich rodín na lepší život je zase ohrozená.priblížila Nincová.DSS poskytuje služby 79 ľuďom so zdravotným postihnutím. Na to, aby ľudia, ktorí sú odkázaní na invalidné vozíky, mohli dostávať služby v primeraných a bezbariérových priestoroch, "potrebujeme župana, ktorý neodmieta moderné postupy v sociálnych službách a využije všetky dostupné zdroje, aby ľuďom pomáhal", poznamenala Nincová.Stredoškolský učiteľ na breznianskom gymnáziu Daniel Struhár zasa zdôraznil, že v auguste vedenie kraja zastavilo pre ich školu už schválené peniaze na rekonštrukciu okien.dodal Struhár.Podľa Luntera a jeho tímu Kotleba stopol dotácie aj pre divadelný festival Divadelná Chalúpka a športové podujatie Beh nočným Breznom. Rozdeľovanie dotácií pritom spadá do právomocí krajských poslancov, ktorí s ňou súhlasili.tvrdí Lunter s tým, že tomu treba urobiť rázny koniec.dodal v reakcii pre TASR Uhrík.