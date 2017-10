Kandidát na šéfa BBSK Lunter s Klusom a Mičevom mobilizujú voličov

Na snímke kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) – Blíži sa finále, 4. novembra sa rozhodne, kam sa Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude najbližších päť rokov uberať. Konštatoval to v pondelok v Banskej Bystrici v rámci výzvy voličom v BBSK kandidát na šéfa kraja Ján Lunter. Podporiť ho prišli i jeho najsilnejší demokratickí súperi v predvolebnom boji Martin Klus a Stanislav Mičev, ktorí sa svojej kandidatúry vzdali práve v Lunterov prospech.uviedol Lunter.Hoci ho prieskumy vysoko favorizujú, je to nebezpečné práve pre to, že niektorí voliči sa uspokoja a zostanú doma. On sám vie o ľuďoch, ktorí len pre voľby pricestujú z Prahy, Londýna či Dánska, no obáva sa, že zlyhajú práve voliči, ktorí sú najbližšie. Znova poďakoval Mičevovi a Klusovi. "Urobili ťažké, ale zodpovedné rozhodnutie a to si cením. Dodržali svoje záväzky," dodal.zdôraznil Mičev.Verí, že sa im podarí dostať súčasného predsedu BBSK z úradu. Podľa neho v prípade opačného výsledku najväčšiu zodpovednosť ponesú tí politici a poslanci Národnej rady SR, ktoríSvojich voličov mobilizuje aj Klus a presviedča ich, aby išli voliť.varoval Klus. Všetky strany, ktoré ho ako kandidáta podporovali, sú pripravené Lunterovi pomáhať.Na podporu Luntera sa v utorok 31. októbra o 17.00 h v Urban spote v Banskej Bystrici uskutoční Koncert: Teraz ide o každý hlas! Vystúpia na ňom umelci z celého Slovenska.V BBSK na post predsedu kraja kandiduje Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), Martin Juhaniak (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) a Zdenek Očovan (Politická strana NAJ).