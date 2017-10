Kandidát na šéfa BBSK M. Klus sa pravdepodobne vzdá svojej kandidatúry

Na snímke Martin Klus. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v novembrových voľbách do vyšších územných celkov Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS) sa dnes podľa informácií TASR pravdepodobne vzdá svojej kandidatúry. V Banskej Bystrici organizuje tlačovú besedu, na ktorej sa má vyjadriť k výsledkom prieskumov preferencií zadaných kandidátmi Okrúhleho stola u agentúr AKO a Median. Pozval si na ňu aj Jána Luntera, svojho doterajšieho súpera vo voľbách na šéfa kraja.Ako dnes informovala administrátorka Okrúhleho stola, piati kandidáti na predsedu BBSK, zadávatelia spoločného prieskumu, Stanislav Mičev, Igor Kašper, Pavel Greksa, Martin Klus a Viliam Baňák sa v pondelok (2.10.) oboznámili s výsledkami nezávislého prieskumu agentúr a zvolali 3. Okrúhly stôl pre vygenerovanie záverečného rozhodnutia a vyhlásenia v zmysle deklarovanej politickej kultúry.konštatovala Orlická. Výsledné stanovisko a rozhodnutie kandidátov má byť zverejnené na spoločnej tlačovej konferencii do konca týždňa.Podľa prieskumu preferencií kandidátov agentúry Focus, ktorý si objednal Lunter a jeho výsledky zverejnil minulý týždeň, by sa stal jasným víťazom vo voľbách v BBSK so ziskom 30,9 percenta. Súčasný šéf kraja Marian Kotleba by dosiahol 22,2 percenta a Klus 11,0 percenta. Ak by bol Lunter jediný spoločný demokratický kandidát a postavil sa proti Kotlebovi, získal by od opýtaných voličov 37,6 percenta, ak by ním bol Klus 26,2 percenta.Agentúra Focus uskutočnila prieskum v dňoch 18. až 26. septembra formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1023 respondentov. Z výsledkov tiež vyplýva, že 11,3 percenta respondentov by nešlo voliť, 29,8 percenta odpovedalo "neviem, nie som rozhodnutý/á" a 1,3 percenta odmietlo na otázku odpovedať.Niektorí kandidáti už pred časom konštatovali, že ak prieskumy ukážu, kto z nich má výrazne vysokú podporu u obyvateľov BBSK, zachovajú sa zodpovedne a vzdajú sa v prospech toho silnejšieho. Dôvodom je jednokolová voľba, v ktorej môže byť trieštenie hlasov voličov rozhodujúcim faktorom.O post predsedu BBSK sa do tejto chvíle uchádzajú 16 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (ĽSNS).