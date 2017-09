Kandidát na šéfa BBSK Mičev: Kotlebov mesačný príjem je vyše 8000 eur

Na snímke generálny riaditeľ Múzea SNP, historik a mestský poslanec Stanislav Mičev. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) – Viac ako 8000 eur, teda na úrovni mesačného príjmu europoslanca, má byť podľa kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislava Mičeva plat súčasného šéfa kraja Mariana Kotlebu, ktorý berie z kumulovaných funkcií. Mičev to uviedol dnes na tlačovej besede v Banskej Bystrici.Ako zhrnul, Kotlebov príjem pochádza celkovo zo šiestich kumulovaných funkcií a predpokladá, že nezáujem predsedu o vedenie BBSK sa odvíja aj od výšky jeho platu za túto funkciu, nakoľko tvorí najmenšiu časť jeho mesačného príjmu, čo predstavuje minimálny plat 435 eur.konštatoval Mičev.zdôraznil Mičev s tým, že Kotleba šetrí na domovoch sociálnych služieb a školách v BBSK, ale nešetrí na výplate pre seba.Podľa neho aktuálnym dôkazom je absencia novej koncepcie rozvoja sociálnych služieb. Od 1. januára budúceho roka poskytovanie príspevkov na jednotlivých klientov bude možné len vtedy, ak bude mať príslušný VÚC schválenú Koncepciu sociálneho rozvoja. Ak ho BBSK mať nebude, vážne to ohrozí chod zariadení, nakoľko hlavne súkromní poskytovatelia sociálnych služieb by nedostali úhrady za svoje služby.poznamenal dnes Mičev.dodal Mičev.Riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík v stredu (27.9.) po tom, čo Mičev avizoval, že zverejní Kotlebov príjem, pre TASR reagoval, že nemajú dôvod jeho slová komentovať.povedal Uhrík.