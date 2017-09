Kandidát na šéfa BBSK S. Mičev rozdelil 13.000 eur

Na snímke kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislav Mičev. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 26. septembra (TASR) – Do modelového participatívneho rozpočtu kandidáta na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislava Mičeva prihlásili občania BBSK cez 50 projektov a 1248 ich hlasovaním rozhodlo, kde sa použije 13.000 eur, ktoré na ne Mičev vyčlenil z peňazí určených na svoju kampaň. TASR o tom dnes informovala koordinátorka jeho kampane Jana Orlická.Ako Mičev ešte v júni vyhlásil:Reagoval tým na fakt, že kraj od roku 2014 prideľoval dotácie "veľmi disproporčným spôsobom". Lučenec napríklad dostal 2900 eur a Banská Bystrica 67.900 eur.konštatoval vtedy Mičev.Ako priblížila Orlická, celý proces participatívneho rozpočtu spustili koncom júna a trval do 15. septembra. Počas mesiaca a pol mohli združenia, občania, obce či cirkvi registrovať svoje projekty na pripravenom portáli. Od 15. augusta do 15. septembra ho otvorili pre verejné hlasovanie."S pomocou financií Participatívneho rozpočtu Stanislava Mičeva sa realizujú alebo budú do konca roka realizovať projekty: Medzinárodný festival Svetla a tieňa v Banskej Bystrici, Na krídlach anjelov, kultúrno-vzdelávacie podujatie pre mentálne postihnutých v Žiari nad Hronom, vytvorenie priestoru pre zážitkové programy vo Vydrove - Čierny Balog, 9. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov, obnova kaplnky sv. Anny v Dolných Strhároch vo Veľkom Krtíši, zlepšenie športových podmienok pre deti a mládež v Krupine, Timravin náučný chodník v Polichne v okrese Lučenec, Eurokľúč, bezbariérové priestory, projekt z Číža v okrese Rimavská Sobota, antialergické posteľné sety pre deti v MŠ Tornaľa a festival Illumination v Banskej Štiavnici," uviedla Orlická.dodal Mičev.O post predsedu BBSK sa uchádzajú 17 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Šimko (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (ĽSNS).