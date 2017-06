Kandidát na šéfa kraja I. Kašper prešiel už dve tretiny z 516 obcí

Na snímke uprostred kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Igor Kašper, bývalý primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola (vľavo) a starosta obce Valaská Daniel Gelien (vpravo) počas tlačovej konferencie v Banskej Bystrici 28. júna 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 28. júna (TASR) – Transparentný úrad, zamestnanosť v menej rozvinutých okresoch či pol milióna eur každoročne pre obce Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) - to sú nosné body programu, s ktorými ide do tohtoročných volieb do vyšších územných celkov (VÚC) nestranícky kandidát na predsedu BBSK Igor Kašper. Informoval o tom dnes na tlačovej besede v Banskej Bystrici." konštatoval Kašper a dal sľub, že prejde všetkých 516 obcí v kraji. Za sebou má už dve tretiny, čo mu trvalo asi desať mesiacov." zdôraznil Kašper.Ako v súvislosti s peniazmi pre obce dodal: "Na tlačovú besedu dnes Kašpera prišli podporiť starostovia a kandidáti na poslancov do krajského parlamentu, ako Daniel Dunčko, primátor mesta Sliač, Peter Gogola, poslanec VÚC, exprimátor Banskej Bystrice, Miroslav Ostrihoň, starosta Hronseku, Michal Vráb, starosta Podkoníc, Daniel Gelien, starosta obce Slaská a poslanec VÚC, rovnako ako kolega z VÚC, primár anestéziológie a intenzívnej medicíny Ladislav Kukolík, zástupca primátora v Žiari nad Hronom, či Juraj Uhrin, starosta Valaskej.Voľby do VÚC vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko na 4. novembra tohto roka.V BBSK sa chystá o post šéfa kraja zabojovať okrem konateľa súkromnej firmy a poslanca mestského parlamentu spod Urpína Igora Kašpera aj politológ, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita, poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorého po dnešku oficiálne podporujú aj OĽaNO, NOVA, KDH a OKS, ďalej historik, generálny riaditeľ Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, exprimátor a niekdajší prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor a prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak. Súčasný šéf kraja Marian Kotleba, poslanec NR SR za ĽSNS, zatiaľ svoju oficiálnu kandidatúru neoznámil.