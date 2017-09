Kandidát S. Mičev chce dostať Banskobystrický kraj von z izolácie

Na snímke kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislav Mičev. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislav Mičev predstavil dnes v Banskej Bystrici svoj volebný program pod názvom Von z izolácie, ako i odborných garantov, s ktorými chce v prípade víťazstva v novembrových voľbách do vyšších územných celkov budovať sebestačný, otvorený a moderný kraj. Stojí na troch pilieroch, a to rozvoj ľudského potenciálu, hospodársky a sociálny rozvoj a tiež spravodlivá, odborná správa vecí verejných. Program s tímom tvoril po stretnutiach s občanmi a tých len v letných mesiacoch kandidát na šéfa kraja absolvoval takmer 30.zdôraznil Mičev.V prvom roku by sa chcel okrem eliminovania nedostatkov v zanedbaných štandardných kompetenciách, ako vzdelávanie, cesty či sociálna infraštruktúra, zamerať na najpálčivejšie problémy kraja, naštartovať procesy, ktoré ho dostanú z izolácie. Jedným z nich je dvojrýchlostný kraj a fond regionálneho rozvoja.priblížil Mičev.Úrad pod jeho vedením by koordinoval rozvoj celej oblasti, pripravoval nové rozvojové spoločné projekty, hlavne v oblasti poľnohospodárstva, vidieckej turistiky a prioritou by bolo tiež zapojenie do cezhraničnej spolupráce.prezentoval Mičev.Za odbornú kvalitu programu zodpovedajú odborníci v jednotlivých oblastiach, sú medzi nimi napríklad Peter Rusnák, supervízor pre regionálny rozvoj, Martin Baník pre otvorenú verejnú správu, Jana Orlická pre kultúru a kreatívny priemysel či Jaroslav Demian zo strany Smer-SD pre fiškálnu politiku.O post predsedu BBSK sa uchádzajú 17 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Šimko (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko).