Kandidáta na šéfa BBSK J.Luntera výsledky prieskumu zaväzujú

Na snímke kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) – Výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry FOCUS, v ktorých by sa kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter stal vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) jednoznačným víťazom s 30,9 %, Luntera a jeho tím potešili.konštatoval dnes Lunter.Zdôraznil, že je dôležité, aby obyvatelia BBSK prišli 4. novembra k volebným urnám, aby výsledky boli rozhodnutím veľkej časti občanov a nielen úzkej skupiny.dodal s tým, že je na zodpovednosti ostatných demokratických kandidátov, ako sa k tomu postavia.Podľa prieskumu agentúry FOCUS, ktorá v dňoch 18. až 26. septembra uskutočnila prieskum preferencií kandidátov na predsedu BBSK na Lunterovu objednávku, by voľby vyhral s 30,9 %. Súčasný šéf kraja Marian Kotleba dosiahol 22,2 %.Agentúra robila prieskum verejnej mienky formou telefonického dopytovania. Respondenti odpovedali na otázku:Výberovú vzorku tvorilo 1023 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu BBSK vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a okresného členenia kraja.Z výsledkov tiež vyplýva, že 11,3 % respondentov by nešlo voliť, 29,8 % odpovedaloa 1,3 % odmietlo na otázku odpovedať.Ďalší kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post šéfa kraja, skončili nasledovne: Martin Klus 11,0 %, Stanislav Mičev 10,4 %, Martin Juhaniak 8,7 %, Pavel Greksa 3,9 %, Jozef Šimko 2,9 % (ten však už odstúpil – pozn. TASR), Igor Kašper 2,7 %, Alena Pivovarčiová 1,9 %, Ivan Saktor 1,5 %, Miroslav Gálik 1,2 %, Milan Urbáni 1,0 %, Michal Kantor 0,5 %, Vojtech Kökény 0,5 %, Zdenek Očovan 0,3 %, Viliam Baňák 0,2 % a Jozef Sásik 0,2 %.Ak by bol Lunter jediný spoločný demokratický kandidát, získal by od opýtaných voličov 37,6 % hlasov, ak by ním bol Klus, získal by 26,2 % a ak Mičev, tak 27,8 %.