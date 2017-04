Kandidáti na francúzskeho prezidenta chcú zmierniť tresty za marihuanu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 22. apríla (TASR) - Predovšetkým čas a zdroje by ušetril návrh jedného z kandidátov na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého by užívateľom marihuany mali namiesto trestu odňatia slobody hroziť len pokuty alebo napomenutia. Vo svojom článku to píše britský denník The Independent.Štyria z piatich hlavných francúzskych prezidentských kandidátov podporujú zmiernenie súčasne platného zákona o užívaní konope, konštatujú noviny.Podľa súčasnej legislatívy, ktorá je vo Francúzsku platná od roku 1970, hrozí za požitie akejkoľvek nezákonnej drogy alebo látky trest odňatia slobody na jeden rok alebo pokuta do výšky 3750 eur.The Independent cituje nedávny prieskum Francúzskeho pozorovateľského centra pre drogy a závislosť, podľa ktorého je konope vo Francúzsku stále najpopulárnejšou drogou. Až 47 percent 17-ročných potvrdilo skúsenosť s požitím tejto rastliny.Upozornenia a pokuty priamo v teréne by mali užívateľom marihuany policajti udeľovať nielen podľa centristu Macrona, ktorý aktuálne vedie v prieskumoch pred nedeľňajším prvým kolom priamych volieb, ale aj podľa pravicového kandidáta Francoisa Fillona.Citované opatrenia, ktoré môžu podľa novín pôsobiť na prvý pohľad tvrdo, sú v skutočnosti zmiernením súčasne platných zákonov. Citované návrhy privítali polícia i úrady. Takéto postupy by im totiž ušetrili čas a papierovanie v prípadoch, ktoré sa často ukážu ako nepodložené, vysvetľuje The Independent.Dvojica ľavicových kandidátov Jen-Luc Mélenchon a Benoit Hamon sa zhodli na podpore legalizácie rekreačného užívania konope. Nesúhlas s akoukoľvek úpravou súčasného marihuanového zákona vyjadrila iba kandidátka Marine Le Penová z krajne pravicového Národného frontu.V rozhovore pre rozhlasovú stanicu France 2 to v októbri povedal riaditeľ Le Penovej volebného tímu David Rachline.Dosiaľ sa za zmeny v zákone o marihuane vo Francúzsku vyjadrovali iba malé strany ako zelení, krajní ľavičiari alebo komunisti, pripomenuli The Independent. Macron teraz navrhol, aby mohla polícia pokutovať osoby, ktoré prichytí fajčiac marihuanu na ulici, sumou 100 eur a rovnako im udeliť upozornenie.Prísnosť súčasného zákona, povedal Philippe Capon z policajných odborov v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde.zhodnotil.Hamon navrhuje celkovú legalizáciu marihuany. Zriadil by tiež štátom kontrolované a zdaňované predajné miesta, kde by si túto drogu mohli kupovať dospelí.Mélenchon zasa argumentuje, že marihuana by sa mala legalizovať na to, aby sa mohla lepšie kontrolovať.Denník Le Monde v tejto súvislosti píše, že zmeny v postojoch francúzskych politikov k marihuane mohli povzbudiť novelizácie marihuanových zákonov v niektorých amerických štátoch. Zlegalizovanie rekreačného užívania tejto rastliny navyše oznámila i Kanada, doplnili The Independent.The Independent svoj prehľad o názoroch francúzskych prezidentských kandidátov na marihuanu uzatvára spomienkou na situáciu v parížskych literárnych kruhoch v 19. storočí. Súdobí umelci a intelektuáli sa v tom čase schádzali, aby spoločne fajčili hašiš a iné drogy vrátane ópia. Slávny "Club des Hashischins", do ktorého okrem iných patrili spisovatelia ako Victor Hugo, Charles Baudelaire či Honoré de Balzac, usporadúval pravidelné stretnutia v hoteli na ostrove Ile Saint-Louis v centre Paríža.