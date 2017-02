Kandidáti na ombudsmana hovorili o ľudských právach, fašizme a plánoch

Na snímke zľava kandidáti Janka Šipošová, Mária Patakyová a Anton Čulen. Bratislava, 6. februára 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 6. februára (TASR) - Fungovanie úradu verejného ochrancu práv, plány, holokaust, fašizmus, rasy či homosexuáli. Aj o tom hovorili kandidáti na verejného ochrancu práv, ktorí sa dnes predstavili poslancom parlamentného ľudskoprávneho výboru. Výbor konštatoval, že kandidáti splnili formálne náležitosti.Koaličná kandidátka Mária Patakyová chce dohliadať na výkonnú moc, upozorňovať na nedostatky a obhajovať ľudské práva. Bojovať za dodržiavanie ľudských práv chce aj opozičná kandidátka Janka Šípošová, ktorá volá aj po riešení extrémizmu. Anton Čulen, nominovaný ĽSNS a nezaradeným poslancom Petrom Marčekom, sa považuje za dobrého kandidáta, lebo sa nebál vystúpiť proti komunizmu. Časť svojho vystúpenia venoval obhajobe voľných nedieľ. Hoci sa dozvedel o týraní a znásilňovaní matky dieťaťa, ktoré učil, neoznámil to na polícii.Patakyová chce zachovať vysoký profesionálny štandard výkonu funkcie ombudsmana a podporiť jeho nezávislosť.doplnila s tým, že chce posilniť spoluprácu s inštitúciami zameranými na ľudské práva. Patakyová sa chce zamerať na ochranu osôb obmedzených na slobode, na dodržiavanie ľudských práv seniorov a mieni sledovať aj prieťahy v súdnom konaní. Zdôrazňuje aj potrebu upozorňovať na kvalifikované nedostatky. Chce dosiahnuť rešpektovanie úradu ombudsmana.Koaličná kandidátka vysvetľovala, prečo sa nezastala Zuzany Melicherčíkovej, bývalej zamestnankyne Univerzity Komenského, ktorá po upozornení na korupciu pri prijímacích pohovoroch prišla o prácu. Následne pracovala vo. Obhajuje sa nedostatkom informácií v tom čase. V otázke Dúhového Pride uviedla, že. Patakyová zároveň ocenila prácu súčasnej ombudsmanky Jany Dubovcovej.Dubovcovú si váži aj Šípošová, ktorá nevníma post verejného ochrancu práv ako kariérnu métu.povedala. Šípošová by si vedela predstaviť dom ľudských práv. Priznáva, že v niektorých veciach ju inšpirovala súčasná ombudsmanka Jana Dubovcová. Šípošová zdôrazňuje aj potrebu reagovať na extrémizmus a šírenie nenávisti.Vyzdvihla, že by sa zastala práv každého občana, aj páchateľov, ak by boli porušované ich ľudské práva. Poukázala však, že roky majú páchatelia väčšie práva ako obete a to sa usiluje roky zmeniť.podotkla. Chcela by tiež zabrániť tomu, aby boli ľudské práva vťahované do ideológie. Tak reagovala na otázku o Dúhovom Pride. Svoje členstvo v klube OĽaNO v minulom volebnom období nevníma ako hendikep.zdôraznila.Čulen zdôrazňoval, že je nábožensky založený a vystupoval proti komunizmu. Myslí si, že je vhodný kandidát práve aj preto, že stojí za viacerými petíciami vrátane tej k ochrane nedieľ.doplnil. Holokaust podľa vlastných slov nespochybňuje, nepáči sa mu však, že sa hovorí len o Židoch. Jozefa Tisa jednoznačne neodsúdil, za fašistu sa nepovažuje, hoci kandidoval za ĽSNS.povedal.Myslí si, že by vedel bojovať za práva detí, hoci neohlásil na polícii, keď sa dozvedel o týraní či znásilňovaní.doplnil Čulen, na čo reagovali poslanci otázkou, prečo to neoznámil na polícii.poznamenal s tým, že aspoň takto to riešil.Voľba nového ombudsmana bude 8. februára. Doterajšej verejnej ochrankyni práv Jane Dubovcovej sa končí funkčné obdobie 28. marca. Máriu Patakyovú navrhuje Most-Híd, podporu má aj u Smeru-SD a SNS. Opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA navrhli Janku Šípošovú. Antona Čulena nominovali poslanci za ĽSNS s podporou nezávislého poslanca Petra Marčeka.