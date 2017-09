Kandidáti na predsedu BBSK uzavreli dohodu o spoločnom prieskume

Na snímke kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Stanislav Mičev počas tlačovej konferencie v Lučenci, 19. apríla 2017. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) – Spoločný postup k nájdeniu kandidáta schopného zvíťaziť v novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) a tvorba jednotného programu je cieľom dohody o spoločnom programe a prieskume, ktorú v piatok 15. septembra v rámci druhého okrúhleho stola kandidátov na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) uzavreli šiesti uchádzači o tento post. Zároveň sa zhodli na tom, že doterajšie memorandum o vzájomnej podpore sa v zmysle jeho ustanovení naplnilo a kandidáti naň nadväzujú dohodou o realizácii okrúhlych stolov.K pôvodnej päťke kandidátov v zostave Viliam Baňák (Jednota-ľavicová strana Slovenska), ktorý bol na stretnutí zastúpený krajským predsedom strany Ondrejom Kožiakom, Pavel Greksa (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH) a Stanislav Mičev (nezávislý) sa pridal aj Milan Urbáni (SMS).uviedol na margo dohody Stanislav Mičev.Podľa Igora Kašpera to, že sa za okrúhlym stolom zišli kandidáti celého politického spektra, hovorí o vážnosti ekonomickej a sociálnej kondície kraja.dodal.povedal Ondrej Kožiak.Účastníci okrúhleho stola urobili podľa vlastného vyjadrenia konkrétne kroky k deklarovanému spoločnému prieskumu a dosiahli zhodu na jeho metodológii, type otázok, termíne realizácie a konkretizovaní agentúr, ktoré ho budú realizovať.priblížil Pavel Greksa.Výsledky prieskumu sa stanú predmetom tretieho okrúhleho stola, ktorý sa má uskutočniť do konca septembra. Čas medzi druhým a tretím okrúhlym stolom bude podľa kandidátov venovaný spoločnému postupu smerom k programovej zhode.konštatoval Martin Klus.O post predsedu BBSK sa uchádzajú 17 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Šimko (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota - Ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko).