Kandidáti na predsedu BBSK vo voľbách do VÚC pribúdajú

Banská Bystrica

Banská Bystrica 16. januára (TASR) – Majiteľ rodinnej firmy, ktorá vyrába vegetariánske výrobky, nátierky a tofu Ján Lunter, chce kandidovať ako nezávislý kandidát v najbližších voľbách za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Informáciu o svojej kandidatúre potvrdil pre Denník N a ako prvý priniesol informáciu .týždeň. Stoja údajne za ním aktivisti a prijal by aj podporu demokratických strán." potvrdil pre médiá syn Jána Luntera, Ondrej.Voľby do vyšších územných celkov sú za pár mesiacov. V BBSK sa necelý rok pred tzv. župnými voľbami skloňovali mená ako súčasný predseda BBSK a poslanec Národnej rady (NR) SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽS NS) Marian Kotleba, ďalším je politológ, poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a poslanec Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Banskej Bystrici Martin Klus, potom historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea Slovenského národného povstania a mestský poslanec Stanislav Mičev, konateľ súkromnej firmy a takisto poslanec mestského parlamentu spod Urpína Igor Kašper a predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni." reagoval pre TASR podpredseda ĽS NS Milan Uhrík." konštatoval pre TASR Klus.Historik Mičev je takisto rozhodnutý ísť do boja o post predsedu BBSK. "" uviedol pre TASR riaditeľ Múzea SNP.Ešte vlani v lete ako prvý oficiálne oznámil svoju kandidatúru vyštudovaný ekonóm Kašper, ktorý do volieb mieri ako nezávislý kandidát. "" zdôraznil Kašper. Jeho snahou je zmeniť politickú kultúru v regióne a spojiť ľudí.