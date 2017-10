Kandidáti na predsedu TTSK odpovedali na otvorený list Voderád

Na snímke poslanec NR SR Jozef Viskupič (Oľano). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Trnava/Voderady 30. októbra (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a opätovný kandidát na tento post Tibor Mikuš (nezávislý) poslal do Voderád pri Trnave reakciu na otvorený list, ktorý sa týka rozhodnutia prenájmu tamojšieho nevyužívaného školského internátu súkromnej spoločnosti. Tá ho prebudováva na robotnícku ubytovňu, s čím sa obec nevie stotožniť. Namieta voči počtu ubytovaných, na ktorých svojou infraštruktúrou nie je pripravená, a obáva sa aj narušovania poriadku a bezpečnosti. Medzi ubytovanými majú byť i zahraniční robotníci.Mikuš vo svojej odpovedi uviedol, že súbor objektov bývalej Združenej strednej školy potravinársko-poľnohospodárskej bol v ponuke na predaj od roku 2011, no obec doteraz nepredložila žiadny konkrétny návrh na využitie nehnuteľností, či už pre obec samotnú, alebo v spolupráci s krajom. Preto TTSK v rámci hospodárnosti nakladania s majetkom pristúpil k vyhláseniu obchodnej súťaže.napísal Mikuš vo svojej odpovedi.K výhradám, že petície občanov proti prenájmu tohto druhu neboli na TTSK zohľadnené, Mikuš uviedol, že prvá nespĺňala zákonné náležitosti a druhú zastupiteľstvo TTSK na vedomie zobralo. Na konkrétne otázky o počtoch ubytovaných, doprave a podobne odkázal petičný výbor priamo na prenajímajúcu spoločnosť Centrum Prenájmu, s.r.o.uviedol Mikuš v rozsiahlej odpovedi.Otvorený list na tému ich riešenia problému dostali aj ostatní kandidáti na predsedu TTSK, odpoveď na otázky písomne zaslal Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola). Uviedol, že považuje umiestnenie zariadenia s kapacitou 400 ľudí do obce s 1466 obyvateľmi za nevhodné. Je podľa neho neprípustné, aby kraj rozhodol o akomkoľvek svojom majetku na území obce bez toho, aby sa predseda TTSK dostavil na verejné vypočutie zorganizované občanmi, ako to bolo v prípade Voderád. Viskupič uviedol, že v prípade jeho zvolenia za predsedu TTSK vyvinie maximálnu snahu, aby nájomca začal s obcou komunikovať a plniť si zákonné povinnosti.uviedol Viskupič.