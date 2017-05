Kandidáti na predsedu ÚVO sa budú môcť prihlásiť do 31. júla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava/Prešov 29. mája (TASR) - Kandidáti na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa budú môcť do súťaže o tento post prihlásiť do 31. júla. Oznámil to dnes predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Očakáva, že o post prejaví záujem viac kandidátov, ako tomu bolo pri prvom verejnom vypočutí, z ktorého vláda neposunula žiadneho uchádzača do voľby v Národnej rade SR. Opakovaný híring by mal byť 30. augusta, parlament by mal predsedu ÚVO voliť v septembri.Fico informoval, že 31. mája alebo 1. júna bude zverejnená výzva na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO a potom sa môžu hlásiť kandidáti.uviedol Fico. Pripomenul, že nominácie môže predložiť aj tretí sektor, ktorý prejavil veľký záujem o verejné vypočutie, ale svojho kandidáta doň nepostavil.Výzva bude zverejnená aj na webe úradu vlády, ÚVO a aj v Hospodárskych novinách. Podľa Fica je to pre tento účel najvhodnejší denník, keďže je orientovaný na ekonomické otázky.Ešte pred verejným vypočutím posúdi návrhy komisia na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu ÚVO.pripomenul premiér. V komisii bude mať podľa Fica zastúpenie Národná rada SR, ÚVO, NKÚ, splnomocnenec pre občiansku spoločnosť aj úrad vlády.Verejné vypočutie by podľa predpokladov malo byť 30. augusta. Podľa Fica je to dostatočný termín. Parlament zasadne totiž až v septembri a dovtedy by vláda mohla stihnúť vybrať kandidáta, ktorého posunie ďalej.poznamenal Fico. Zdôraznil, že jeho kabinet do poslednej bodky splní všetky náležitosti, ktoré sa očakávajú.zdôraznil.Premiér pripomenul, že historicky prvé verejné vypočutie sa uskutočnilo v súlade so zákonom a bolo hodnotené pozitívne aj tretím sektorom. Vláda z neho však neposunula ďalej žiadneho kandidáta.doplnil Fico s tým, že preto sa proces zopakuje.