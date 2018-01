Kandidáti na prezidenta ČR sa v debate hádali o migrácii

Úradujúci český prezident Miloš Zeman a protikandidát na českého prezidenta Miloš Zeman (vpravo) počas televíznej debaty pred druhým kolom prezidentských volieb 23. januára 2018 v Prahe. Do druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční 26. a 27. januára, postúpili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 24. januára (TASR) - Miloš Zeman a Jiří Drahoš si počas utorňajšej debaty na obrazovkách televízie Prima vymieňali názory aj na tému migrácie.vyhlásil Zeman a pripomenul pritom prejav z minulého roka, v ktorom podľa súčasného prezidenta Drahoš povedal, že prijať 2600 migrantov nie je pre Česko problém.Bývalý šéf Akadémie vied ČR na to reagoval:Doplnil tiež, že úradujúci prezident mu uvedený názor len podsúva. Ďalej sa Zemana opýtal, čo v pozícii prezidenta urobil proti tomu, aby bola ČR nútená kvóty prijať, a dodal, žeZeman oponoval, že sa rozhovorov o kvótach zúčastnil, a ozrejmil, že do Pekingu a Moskvy odcestoval kvôli rokovaniam o obchodoch, a nie o utečeneckých kvótach.Ako informoval spravodajský server iDNES.cz, kandidáti rozoberali aj problematiku fajčenia v reštauráciách.Zeman sa svojho súpera v tejto súvislosti opýtal aj na jeho názor na zákaz fajčenia v reštauráciách. Drahoš mu odvetil, že by si dokázal predstaviť výnimku zo zákazu pre malé krčmy na vidieku.reagoval na to Zeman.Debata na Prime bola jedným z dvoch duelov pred rozhodujúcim druhým kolom prezidentských volieb v ČR. Ďalšia debata sa uskutoční tento štvrtok v Českej televízii.