Kandidáti na šéfa BBSK zadali prieskum u dvoch agentúr

Marián Kotleba Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) – Za historický okamih označil dnes Martin Klus, poslanec Národnej rady SR a kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), fakt, že piati súperi na šéfa kraja - Stanislav Mičev, Martin Klus, Igor Kašper, Viliam Baňák a Pavel Greksa sa dohodli na spoločnom dvojprieskume voličských preferencií v spoločnom "boji" proti súčasnému predsedovi BBSK Marianovi Kotlebovi. Každého z nich to vyjde na 1896 eur vrátane DPH.konštatoval Klus na tlačovej besede v Banskej Bystrici.Ako informoval Kašper, výsledok dvoch okrúhlych stolov vyústil do rozhodnutia, že si pätica kandidátov zadala spoločný prieskum u dvoch agentúr, ktoré mali najpresnejšie výsledky pred poslednými parlamentnými voľbami, a to u spoločnosti AKO a MEDIAN.Podľa riaditeľa agentúry AKO Václava Hřícha, ktorý je tiež prezidentom Slovenskej asociácie výskumných agentúr, prieskum budú realizovať agentúry nezávisle.zdôraznil Hřích.Agentúry uskutočnia meranie formou telefonického prieskumu na vzorke 1000 respondentov BBSK vychádzajúc zo sociodemografických znakov obyvateľstva kraja. Tí budú odpovedať na štyri otázky - ak by sa voľby konali nasledujúci víkend, komu by ste dali hlas; ktorého kandidáta by ste volili, keby ten váš odstúpil; ktorého kandidáta by ste nevolili za žiadnych okolností a tiež ktorú stranu by ste volili, ak by boli parlamentné voľby. Mená kandidátov na predsedu BBSK budú anketári uvádzať v náhodne generovanom poradí.Ako uviedol Mičev, výsledky prieskumu ukážu, kto z nich je najvhodnejší poraziť súčasného šéfa kraja. Výsledky očakávajú koncom septembra, respektíve začiatkom októbra. Závery okrúhlych stolov chcú prezentovať obyvateľstvu BBSK v niekoľkých mestách a obciach.poznamenal Mičev. Najvhodnejší spoločný demokratický kandidát na predsedu BBSK, na ktorom sa zhodnú všetci zadávatelia prieskumu, prípadne i ostatní kandidáti na post predsedu BBSK, ktorí majú k otvorenému stolu dvere stále otvorené, bude obhajovať ich spoločné programové ciele. Tie vzídu z toho najlepšieho z programov jednotlivých kandidátov.Zo 17 kandidátov na predsedu BBSK aktéri okrúhlych stolov k sebe volajú i ďalších. Traja sú však pre nich neprijateľní, pretožePodľa Mičeva sú nimi Kotleba, Jozef Šimko a Jozef Sásik.O post predsedu BBSK sa uchádzajú 17 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Šimko (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota-ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko).