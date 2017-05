Kandidáti na šéfa ÚVO verejne diskutovali aj odborníkmi

Úrad pre verejné obstarávanie Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) – Jednotné rozhodovanie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré zvýši právnu istotu, či posilnenie diskusie s trhovým prostredím zamerané na zvyšovanie kvality obstarávaných tovarov a služieb. To sú priority kandidáta na predsedu ÚVO Petra Kuboviča, ktorý v súčasnosti pôsobí ako právnik odboru metodiky a elektronického verejného obstarávania úradu.Za druhú dôležitú úlohu označil prácu s metodikou verejného obstarávania.vysvetlil Kubovič. Dôležité sú tiež podľa neho tiež zmeny do vnútra úradu, napríklad v oblasti informatizácie, ktorá by mala zjednodušiť a zefektívniť jeho fungovanie.Problémy vo verejnom obstarávaní, ako napríklad súťaže len s jedným uchádzačom alebo jeho zdĺhavé trvanie, vidí v dvoch rovinách. Jednak ako funguje celý systém verejného obstarávania a ako je riadený na jednotlivých rezortoch, a potom čo s tým môže robiť samotné ÚVO. "" zdôraznil.Podľa vlastných slov nechce ísť do konfrontácie a poukazovania na pochybenia úradu, na ktorom sám pracuje. Jeho protikandidátkou je aj súčasná šéfka ÚVO Zita Táborská. Úrad si podľa neho plní svoje zákonné kompetencie, vždy sa to však dá robiť lepšie. "K" dodal Kubovič.Kľúčovou otázkou v prípade budúcnosti Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je odstrániť právnu neistotu odbornej verejnosti, vyplývajúcu z rozporuplnosti rozhodnutí, ktoré úrad vydáva. Na dnešnej verejnej diskusii organizovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham) to uviedol jeden z troch kandidátov na nového predsedu úradu, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry.," priblížil Méry. Druhou kľúčovou oblasťou je podľa neho komunikácia s odbornou verejnosťou.zdôraznil. Zasadzuje sa tiež za proaktívnu komunikácia so všetkými orgánmi EÚ.K súčasnej praxi úradu je výrazne kritický, poukázal v tejto súvislosti aj na rovnaký pohľad verejnosti. Dokumentujú to podľa neho i štatistické zistenia, ktoré poukazujú na to, že až 54 % podnikateľov tvrdí, že korupcia im zabránila zvíťaziť v tendri. V takmer tretine všetkých verejných obstarávaní je zasa iba jeden súťažiaci.argumentoval Méry.V prípade ochrany pred kartelovými dohodami v tendroch sa vyjadril za intenzívnejšie využitie trhových konzultácií, súhlasí aj s tým, že do procesu verejného obstarávania by v rámci kritérií mal popri cene viac vstúpiť aj faktor kvality. Navrhuje, aby sa takýto postup zaviedol najskôr v niektorej z rezortných organizácii, napríklad v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) alebo na železniciach, ktoré by potom mohli slúžiť ako príklad dobrej praxe.vysvetlil Méry.Vyjadril sa tiež k problému autorsky chránených analýz a štúdií, ktoré sa realizujú prostredníctvom verejného obstarávania, no práve v dôsledku autorských práv nie sú zverejňované.uviedol. Pri svojej vízii sa nebráni ani zvyšovaniu počtu zamestnancov úradu, tomuto kroku však musí predchádzať dôkladné spoznanie potenciálu súčasných personálnych kapacít.Pokračovanie vo vedení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by bolo pre jeho súčasnú predsedníčku Zitu Táborskú možnosťou dokončiť a vylepšiť nastavené procesy. Vyjadrila sa tak počas dnešnej verejnej diskusie s kandidátmi na nového predsedu ÚVO, ktoré v Bratislave zorganizovala Americká obchodná komora (AmCham).Táborská je presvedčená, že fungovanie úradu zaznamenalo pod jej vedením kvalitatívny posun. Osobnú spokojnosť s riadením inštitúcie ohodnotila na 80 %.zhodnotila. Zvyšných 20 % pre ňu predstavuje priestor na vylepšenie a dobudovanie nastavených procesov.Pomôcť by tomu mal podľa jej slov personálny audit na úrade.priblížila. Táborská stojí za profesionálnou kvalitou ľudí na úrade.uviedla.Zároveň je presvedčená, že úradníci kontrolného orgánu sú rezistentní voči tlakom pri "h.vysvetlila.Výzvou do budúcnosti je podľa nej viac a lepšie v problematike verejného obstarávania zorientovať verejnosť.," avizovala.Po dnešnej verejnej diskusii bude v stredu (24.5.) nasledovať verejné vypočutie kandidátov vládou. Premiér Robert Fico (Smer - SD) už avizoval, že ešte v ten deň kabinet s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne o jedinom kandidátovi, ktorého navrhne na zvolenie parlamentu. O post šéfa ÚVO sa uchádzajú súčasná predsedníčka ÚVO Zita Táborská, právnik na tomto úrade Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR Juraj Méry. Päťročné funkčné obdobie Táborskej končí v júni.