Kandidátka Le Penová: Macron je v rukách islamskej organizácie

Brusel 26. apríla (TASR) – Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová obvinila v utorok svojho súpera Emmanuela Macrona, že je v rukách tamojšej moslimskej organizácie. Tiež kritizovala ekonomický program svojho rivala, ktorý podľa nej vyvolá konflikty medzi jednotlivými zložkami spoločnosti." skonštatovala Le Penová v úvode relácie vo francúzskej televízii TF1. Zhrnutie jej vystúpenia priniesol denník Le Monde. Le Penová už v pondelok vyhlásila, že na obdobie do druhého kola prezidentských volieb odstúpila z funkcie predsedníčky FN.Obvinila Macrona, že "je v rukách" Združenia moslimských organizácií vo Francúzsku (UOIF) a pripomenula, ako líder hnutia Vpred! obhajoval svojho straníka Mohammeda Saoua. Ten na sociálnej sieti v súvislosti s útokom na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo povedal: "." Macron ho najprv bránil, ale neskôr ho zbavil straníckych funkcií." citoval Le Monde kandidátku FN.Ekonomický program svojho súpera Emmanuela Macrona podrobila tvrdej kritike a označila ho zaLe Penová tvrdí, že takýto program voči sebe poštve jednotlivé skupiny obyvateľstva a spôsobí "bratovraždu".Kandidátka FN vo vysielaní TF1 vyhlásila, že sa cítia nie je nepriateľkou Európy, predstavuje si ju ale inak ako Európsku úniu. Je za Európu založenú na ". Na druhej strane Le Penová plánuje v prípade zvolenia zvolať referendum o odchode Francúzska z EÚ.V oblasti medzinárodnej politiky vyhlásila, že v prípade zvolenia do prezidentského úradu by ", a vyjadrila sa zavzťahy s USA, Spojeným kráľovstvom i Ruskom.Vyjadrila pochopenie pre rozhodnutie neúspešného ľavicového prezidentského kandidáta a lídra strany Nepoddajné Francúzsko (FI) Jeana-Luca Mélenchona, ktorý odmietol podporiť Macrona v druhom kole volieb. "" vyhlásila Le Penová.Druhé kolo francúzskych prezidentských volieb bude 7. mája. Prieskumy do úlohy favorita stavajú Macrona.