Kandidátom Jobbiku na post premiéra bude vo voľbách 2018 Gábor Vona

Predseda Jobbiku Gábor Vona. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 27. mája (TASR) - Volebným lídrom maďarskej opozičnej ultrapravicovej strany Jobbik a jej kandidátom na post premiéra bude v parlamentných voľbách 2018 predseda strany Gábor Vona.Ako vyplýva z komuniké, ktoré dnes sprostredkovala tlačová agentúra MTI, Vonu zvolili za kandidáta "národnej ľudovej strany" na post predsedu maďarskej vlády na piatkovom zasadaní Republikovej rady strany.Denník Magyar Nemzet v tejto súvislosti uviedol, že osoba kandidáta nie je žiadnym prekvapením, avšak zvláštne je, že voľby prebehli v úplnej tajnosti. Informácie o tom, či hlasovali niektorí členovia rady proti Vonovi, nie sú k dispozícii.Vona na Facebooku napísal, že skutočnosť, že v roku 2018 bude môcť viesť stranu k volebnému víťazstvu, je pre neho veľkou cťou, veľkou zodpovednosťou a veľkou prácou.Denník pripomína, že pred voľbami v roku 2014 Jobbik vybral volebného lídra až na jeseň 2013 na slávnostnom zjazde. Vona následne vystúpil s dlhým prejavom, v ktorom načrtol svoje plány a stratégiu.Dôvodom náhlenia sa Jobbiku môže byť skutočnosť, že dnes aj Maďarská socialistická strana (MSZP) oficiálne zvolí svojho kandidáta na ministerského predsedu - Lászlóa Botku, uzatvára Magyar Nemzet.Iba vo štvrtok avizoval Gábor Vona v mestečku Gyöngyös v Hevešskej župe, že jeho strana chce do roka pozbierať potrebné podpisy v rámci kampane za "mzdovú úniu".Opozičný politik pripomenul, že Európska komisia 16. mája schválila občiansku iniciatívu na dosiahnutie mzdovej únie, ktorú podpísali 14. marca v Budapešti zástupcovia Maďarska, Chorvátska, Poľska, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Lotyšska a Estónska. K tomu, aby sa EK zaoberala touto otázkou, je potrebné najmenej v siedmich členských krajinách pozbierať 750 podpisov na jedného poslanca danej krajiny, v prípade Maďarska je tak dolná hranica 17.250 podpisov. Vona dodal, že by chceli pozbierať viacnásobne vyšší počet podpisov, ktorých celkový počet aj s ostatnými krajinami by mal byť jeden milión.Predseda Jobbiku už vlani 18. decembra avizoval, že začne bojovať za vyrovnanie miezd v Európe, pretože podľa jeho slov v uplynulých 13 rokoch v záujme toho neurobila žiadna maďarská vláda nič.Vládna strana Fidesz reagovala na iniciatívu, o ktorej informoval Vona, ostrou kritikou konštatujúc, že ak by Únia mohla rozhodovať o daniach a mzdách, neprospelo by to maďarským občanom. Podľa názoru Fideszu Jobbik spoločne s (expremiérom) Ferencom Gyurcsányom a socialistami napomáha Bruselu.