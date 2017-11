Kandidátovi na krajského poslanca ponúkli za peniaze volebné hlasy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) – Okresnému predsedovi strany SaS v Bardejove Milanovi Vrabeľovi, ktorý v nastávajúcich voľbách do vyšších územných celkov kandiduje za poslanca, ponúkli zabezpečenie volebných hlasov v šiestich rómskych osadách v okrese Bardejov. Organizátor mu mal za sumu tri eurá za jeden hlas takýmto spôsobom sľúbiť podporu 2600 voličov. O prípadoch volebnej korupcie informovali v stredu na tlačovej besede v Bratislave Milan Vrabeľ, poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS Natália Blahová a Ľubomír Galko a šéf mimoparlamentného KDH Alojz Hlina.Vrabeľ celý prípad ohlásil polícii, ktorá podľa jeho vyjadrenia mala v tejto súvislosti v utorok 31. októbra zadržať jednu osobu. V celom prípade má ale figurovať viac ľudí.vysvetlil Vrabeľ. Organizátori podvodu ho mali ubezpečovať, žeVrabeľ upozornil, že k mandátu poslanca je pri priemernej volebnej účasti potrených približne 3000 hlasov.poznamenal.Galko doplnil, že pri tomto prípade chce oceniť prácu policajtov z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí sa podieľali na zadržaní podozrivej osoby.Poslankyňa NR SR Natália Blahová informovala, že v inom prípade volebnej korupcie už v pondelok 30. októbra rozhodol súd. Podľa nej išlo o kauzu, v ktorej ju pred voľbami do Národnej rady SR v marci minulého roka kontaktoval človek, ktorý jej sľúbil preferenčné hlasy spomedzi rómskej komunity v okolí Humenného. Poslankyňa taktiež prípad ohlásila polícii a začala so strážcami zákona spolupracovať.povedala.V tom čase podozrivá osoba jej ponúkala zabezpečenie 2000 až 6000 preferenčných hlasov za 2000 eur.Podľa jej slov mal súd v tejto veci odsúdiť dve osoby. Jednu na podmienečný trest odňatia slobody na šesť mesiacov so skúšobnou dobou jeden rok a druhú na podmienečný trest odňatia slobody na jeden rok so skúšobnou dobou tri roky. Rozhodnutiu súdu je už podľa Blahovej právoplatné.Šéf KDH Alojz Hlina upozornil, že podľa jeho názoru na východe Slovenska môžu rozhodovať podvodníci o tom, kto bude starosta alebo župan. S prípadmi volebnej korupcie treba podľa neho bojovať priebežne adodal.