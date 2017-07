Kandidatúru M. Majerského na post predsedu PSK podporia SaS a OĽaNO

Milan Majerský, archívna snímka. Foto: FB Milan Majerský Foto: FB Milan Majerský

Prešov 24. júla (TASR) – Kandidatúru primátora Levoče Milana Majerského (KDH) na funkciu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) podporia okrem mimoparlametného Kresťanskodemokratického hnutia aj strana SaS a hnutie OĽaNO-NOVA. Lídri politických subjektov to potvrdili dnes podpisom krajskej koaličnej zmluvy, pričom postavia aj spoločnú kandidačnú listinu na poslancov v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) v Prešovskom kraji. Oznámil to po podpise zmluvy dnes v Prešove podpredseda KDH Pavol Zajac.uviedol Zajac. Podpisom koaličnej zmluvy sa všetky strany zaviazali aj na spoločnej kampani.Majerský deklaroval, že jeho programom nie je zameraný útočne na súčasného predsedu PSK ani na ostatných protikandidátov. Svojím programom chce predstaviť voličom slušnú alternatívu a vízie, akým smerom by sa mal Prešovský kraj uberať.uviedol Majerský. Vo svojom programe má tiež riešenie rómskej problematiky, kde vidí ako dôležité spoločné kroky samosprávy a štátnej správy.povedal. Vo svojom volebnom tíme bude mať aj rómskeho zástupcu.K ďalším prioritám patrí výstavba infraštruktúr. Cesty považuje za nevyhnutný prvok pri získavaní investorov a spájaní ľudí. Do Levoče prišiel investor, ktorý stavia fabriku a zamestná v nej 120 ľudí. Majerský sa kriticky vyjadril k vládnej politike, ktorá poskytuje finančné stimuly na vytvorenie nových pracovných miest na západe krajiny a potom nezmyselne ponúka príspevky na dochádzanie za prácou a výstavbu ubytovní. Namiesto toho, aby podporila investorov v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou.Majerský ďalej uviedol, že ich kandidáti na poslancov tvoria tím slušných a múdrych ľudí. Ak by uspel vo voľbách, rád by sa o nich oprel v zastupiteľstve. Vo volebnej kampani budú mať spoločný vizuál, spoločné materiály. Jeho osobná kampaň bude financovaná z prostriedkov KDH vo výške 70.000 eur. Na zvyšok sa vyskladajú kandidáti na poslancov. Dohromady by finančné náklady na celú kampaň nemali presiahnuť výšku 100.000 eur.Podpredseda SaS Ľubomír Galko označil spoločného kandidáta Majerského za človeka, ktorý má plán a jasnú víziu a vie, čo chce dosiahnuť.uviedol Galko. V Majerskom vidí pozitívnu zmenu. Informoval, že podobné krajské koaličné zmluvy už podpísali v Bratislavskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Je len otázkou nasledujúcich týždňov, kedy ich uzavrú aj vo zvyšných štyroch krajoch.Jozef Lukáč (OĽaNO) poukázal na to, že v PSK za 15 rokov nedošlo k zmene na poste jeho predsedu. Kraj potrebuje nový impulz, ktorý ho posunie ďalej. Ten vidí v spoločnom kandidátovi Majerskom.V Prešovskom kraji zatiaľ ohlásili kandidatúru na post predsedu PSK podnikateľ František Oľha (Šanca), súčasný predseda PSK Peter Chudík (Smer-SD), primátor Levoče Milan Majerský (KDH), druhý viceprimátor mesta Poprad Pavol Gašper (nezávislý), podnikateľ Andrej Gmitter (nezávislý), advokát Ján Garaj (nezávislý) a SNS nominovala primátora mesta Svit Miroslava ŠkvarekaPSK mal doteraz jediného predsedu VÚC od vzniku krajských samospráv, ktorým je Peter Chudík.